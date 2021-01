„Null Prozent“: Arbeitgeber im Kreis Olpe gegen Lohnerhöhung

Kreis Olpe. Eine Umfrage des Arbeitgeberverbandes dokumentiert die schlechte Stimmung bei den Betrieben im Kreis Olpe. Corona ist nicht die einzige Ursache.

Arndt G. Kirchhoff, Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes für den Kreis Olpe (AGV), lässt keinen Zweifel daran, dass es für dieses Jahr keine tariflichen Lohnzuwächse geben dürfe: „Null Prozent, es ist nichts da zum Verteilen. Die Firmen japsen ohnehin schon.“

Kirchhoff hatte gemeinsam mit seinem Stellvertreter Walter Viegener und AGV-Geschäftsführer Stephan Stracke am Donnerstag Vormittag zur Pressekonferenz geladen, um das Jahr 2020 zu bilanzieren und einen Ausblick zu wagen: „Es hat gravierende Rückgänge bei der Produktivität gegeben, die Lohnstückkosten sind um fast 10 Prozent gestiegen.“ Und das bei einer Inflation, die gegen Null gehe. Wo die IG Metall da Fakten ausmache, eine Lohnerhöhung von vier Prozent zu begründen, erschließe sich ihm nicht. Für 2022 könne das wieder anders aussehen: „Da werden wir sicherlich etwas ins Schaufenster hängen.“

Rezession schon seit 2018

Dabei sei es nicht alleine die Corona-Pandemie, die die Wirtschaft in Bedrängnis bringe: „Wir hatten schon seit Sommer 2018 eine Rezession, und Corona kam dann noch obendrauf. Natürlich dürfe nicht verschwiegen werden, dass es vorher eine lange konjunkturelle Erfolgsgeschichte gegeben habe, seit etwa 2010.

Dass die deutsche Wirtschaft und vor allem der Arbeitsmarkt die Pandemie bisher halbwegs überstanden habe, liege unter anderem an der Kurzarbeiter-Regelung, dem Durchhaltevermögen der heimischen Betriebe. Doch die Politik müsse dafür in mehreren Bereichen nachbessern. Kirchhoff: „Wir haben in Deutschland weltweit die höchsten Energiekosten. Das kann so nicht bleiben.“ Während in Deutschland politisch Steuererhöhungen diskutiert würden, setzten andere Nationen darauf, Steuern zu senken. Kirchhoffs Fazit: „Es muss alles vermieden werden, was die Arbeitskosten weiter erhöht.“

Digitalisierung wichtiger Faktor

Walter Viegener schloss sich den Worten Kirchhoffs an, fügte dem Wunschzettel in Richtung Politik aber noch das Thema Digitalisierung hinzu: „Auch die Digitalisierung im ländlichen Raum muss verbessert werden. Gerade in Zeiten der Pandemie ist die Bedeutung eines leistungsfähigen Internet deutlich geworden. Da muss Gas gegeben werden.“ Darüber hinaus dürfe der Fachkräftemangel nicht aus den Augen verloren werden. Arndt G. Kirchhoff warb in einem Atemzug um junge Menschen: „Das ist nicht an zeitliche Fristen gebunden. Wer eine Ausbildung beginnen will, soll sich melden.“

Wie das Stimmungsbild der heimischen Metall- und Elektroindustrie aussehe, dokumentiere eine Konjunkturumfrage des Arbeitgeberverbandes, deren Ergebnisse Stephan Stracke zur Pressekonferenz mitgebracht hatte: „Die Stimmung ist so schlecht wie seit der Finanzkrise 2008/2009 nicht mehr.“ Stracke nannte als Gründe mehrere Zahlen: „Die Produktion in der Metall- und Elektroindustrie NRW hat in den ersten zehn Monaten 2020 um 13,5 Prozent unter dem Niveau von 2019 gelegen. Am stärksten betroffen war die Automobilbranche mit minus 25,7 Prozent, gefolgt von der Gießereibranche mit minus 25 Prozent und dem Maschinenbau mit minus 11,6 Prozent.“

All das führe zu einer zurückhaltenden Investitionsbereitschaft, war sich das AGV-Trio einig: Jedes fünfte Unternehmen plane, seine Inlandsinvestitionen zurückzufahren. Gerade aber die Investitionsbereitschaf sei eine wichtige Voraussetzung für einen Aufschwung.

„Der verrückteste US-Präsident“

Nach vielen schlechten Nachrichten, so die heimischen Unternehmer, sei in dieser Woche wenigsten ein Hoffnungsschimmer aus den USA zu spüren gewesen. Walter Viegener, dessen Unternehmen in den USA etwa 700 Mitarbeiter beschäftigen, redete Klartext: „Ich bin erleichtert.“ Mit Blick auf die Ablösung von Donald Trump fügte er hinzu: „Das war der verrückteste US-Präsident, den wir je erlebt haben.“ Auch Kirchhoff, der in mehreren Produktionsstätten in Nordamerika, aber auch in Kanada und Mexico insgesamt rund 7000 Mitarbeiter beschäftigt, setzt auf Fortschritte im Verhältnis der USA zu Europa.

An der Umfrage der Fachgruppe Metall des Arbeitgeberverbandes für den Kreis Olpe hatte sich jeder vierte Mitgliedsbetrieb beteiligt. Repräsentiert werden damit rund 6000 Beschäftigte und etwa 320 Auszubildende des Industriezweiges.