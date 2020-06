Attendorn: 3000 zerstörte Tannen – Motiv bleibt rätselhaft

Unglaublich, aber wahr: Unbekannte Täter haben bei rund 3000 Weihnachtsbäumen am Jäckelchen die Spitzen abgeschnitten.

Attendorn. Nachdem am Jäckelchen 3000 Tannenbäumen die Spitzen abgeschnitten wurden, ist ihr Besitzer fassungslos. Der finanzielle Verlust ist immens.

Josef Trippe fehlen die Worte. Der Weihnachtsbaum-Verkäufer aus Schmallenberg, der am Jäckelchen in Attendorn rund fünf Hektar Anbaufläche gepachtet hat, kann sich beim besten Willen keinen Reim darauf machen, warum ein Großteil seines Bestandes mutwillig zerstörte wurde. Unbekannte Täter haben irgendwann in der vergangenen Woche bei etwa 3000 seiner Nordmann-Tannen die Spitzen abgeschnitten.

Einen Großteil dieser Tannenbäume kann der Schmallenberger nun in die Tonne schmeißen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro, der wirtschaftliche Verlust ist ungleich höher. „So etwas habe ich noch nie erlebt“, ist Trippe fassungslos. Nun geht er in die Offensive und ruft eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro aus.

Polizei hat drei Theorien zum Motiv

Natürlich versucht auch die Polizei, den Tätern auf die Spur zu kommen, bislang allerdings vergeblich. Konkrete Hinweise seien noch nicht eingegangen, erklärt Polizei-Pressesprecher Michael Klein.

Josef Trippe, Weihnachtsbaumverkäufer aus Schmallenberg. Foto: Privat

Bei der Frage nach dem Motiv kann Klein, ebenso wie Trippe, nur spekulieren: „Grundsätzlich fallen mir drei Theorien ein: Erstens Vandalismus. Zweitens eine motivierte Tat, also zum Beispiel ein Täter, der etwas gegen den Verkauf von Weihnachtsbäumen hat. Oder drittens eine Beziehungstat, um einen weiteren Anbieter zu schädigen“, erklärt der Polizeisprecher.

Letzteres kann sich Josef Trippe, seit 2004 Geschäftsführer des gleichnamigen Familienunternehmens, das im Sauerland alle gängigen Weihnachtsbaumarten anpflanzt und verkauft, eigentlich nicht vorstellen, doch ausgeschlossen sei nichts.

Die betroffenen Nordmann-Tannen sind acht Jahre alt. Vieler dieser Tannen, die zwischen einem Meter und 1,20 Meter groß sind, wollte Trippe in diesem Jahr verkaufen – daraus wird nun nichts. Und die Verlustrechnung ist relativ simpel: Für einen Baum besagter Größe bekommt Trippe etwa 20 Euro. Hochgerechnet auf 3000 Nordmann-Tannen, wären dies rund 60.000 Euro. Einnahmen, die nun wegbrechen und natürlich schmerzen.

Besitzer der Schonung appelliert an die Öffentlichkeit

Der Schmallenberger lässt sich aber nicht unterkriegen und nutzt diese Tat vielmehr dafür, an die Wachsamkeit der Menschen zu appellieren: „Es gibt so viele Teilflächen im Sauerland, auf denen Weihnachtsbäume stehen. Es könnte also jeden treffen. Mir ist wichtig, dass die Leute die Augen offen halten und sich melden, wenn sie etwas beobachten.“

Am Jäckelchen seien es vor allem Spaziergänger, Jogger und Radfahrer, die hier unterwegs sind und möglicherweise den oder die Täter beobachtet haben. Bei allen Unklarheiten ist eines nämlich offensichtlich: Die Täter, die möglicherweise mit einer Rosen- oder Heckenschere zu Gange waren, müssen sich stundenlang dort aufgehalten haben. Ein Vorteil sei für sie allerdings gewesen, dass die Triebe der Nordmann-Tannen in ihrem aktuellen Stadium sehr weich und somit leicht zu zerstören seien, so Trippe.

„Das muss richtig Arbeit gewesen sein und ging sicherlich nicht in zehn Minuten“, erklärt der Verkäufer im Gespräch mit dieser Redaktion. Normalerweise würden seine Bäume am Jäckelchen nicht kaputt gehen, weil sie dort vor Frost gut geschützt seien. Frostschäden seien im Übrigen noch viel schlimmer als die Dürre der vergangenen Jahre, die viele Weihnachtsbaum-Kulturen im Land stark zugesetzt haben.