Attendorn: Autofahrer übersieht beim Abbiegen Radfahrer

Attendorn. Zum Zusammenstoß eines Autos mit einem Fahrrad kam es auf der L 512. Der Radfahrer erlitt Schürfwunden.

Ein 58-jähriger Autofahrer befuhr am Samstag um 15.30 Uhr die L 512 aus Richtung Attendorn kommend in Fahrtrichtung Olpe. Zur gleichen Zeit befuhr ein 67-jähriger Radfahrer den Radweg in die gleiche Richtung.

Der Autofahrer beabsichtigte nach links auf einen Parkplatz abzubiegen und übersah dabei den Radfahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und der linken Autoseite. Der Radfahrer erlitt hierbei Schürfwunden am Bein.

Der Sachschaden beläuft sich nach Mitteilung der Polizei auf etwa 1000 Euro.