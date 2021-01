Attendorn: Ex-Bürgermeister gratuliert SPD zum Jubiläum

Der ehemalige SPD-Bürgermeister von Attendorn, Alfons Stumpf, gratuliert in einer kurzen Videobotschaft dem SPD-Ortsverein Attendorn zum 125. Geburtstag.

Attendorn. Alfons Stumpf blickt in seiner kurzen Videobotschaft auf die Gründung der Attendorner SPD zurück und zieht einen Vergleich zu heute:

Der SPD-Ortsverband Attendorn feiert in diesem Jahr seinen 125. Geburtstag. Einer der zahlreichen Gratulanten ist kein geringerer als Alfons Stumpf, der seit mehr als 50 Jahre dem hiesigen Ortsverein angehört und bekanntlich bis 2009 Bürgermeister der Hansestadt war.

"Zu diesem Jubiläum habe ich mir einen Bart, fast wie Karl Marx, zugelegt", scherzt das Attendorner SPD-Urgestein zu Beginn seiner rund sechsminütigen Videobotschaft. Anschließend wird er ernst: Stumpf dankt den mutigen Männern, die 1896 am Heiderbaum unweit des Ennester Industriegebietes den Ortsverein gründeten.

Mutige Gründungsväter

"Wenn diese Männer dorthin noch einmal zurückkehren könnten, würden sie sehen, dass um sie herum in den Industriegebieten tausende Kollegen arbeiten, mit Urlaubs- und Weihnachtsgeld, oft auch mit einem Tarifvertrag ausgestattet. Für uns ist das selbstverständlich", erklärt Stumpf. Die Männer hätten damals an eine solche Entwicklung wohl kaum geglaubt.

Dass es vielen Attendornern heute so gut gehe, "verdanken wir dem Mut und dem Kampf unserer Gründungsväter", ergänzt der SPD-Mann und zieht schließlich einen, wie er selbst sagt, gewagten Vergleich zwischen 1896 und heute: "Die Genossen haben sich damals unter freiem Himmel gegründet, weil ihnen die Gaststätten und Lokalitäten in Attendorn verschlossen blieben. Auch heute gibt es einen solchen Raum in der Stadt nicht, um das Jubiläum zu feiern. Es ist wieder alles zu - wie damals. Nur dieses Mal ist ein Virus schuld", betont Stumpf mit Blick auf die Corona-Pandemie.

Das andere Virus

Ein anderes Virus, nämlich das politische, grassierte vor 125 Jahren und "infizierte die Attendorner Gründungsväter der SPD mit der Idee von Demokratie und Sozialismus." Dank ihres Mutes könnten ihre Nachfolger von heute in diesem Jahr den 125 Jahre der Attendorner SPD feiern.