Attendorn/Finnentrop: Berauschter BMW-Dieb gestellt

Attendorn. Nachdem ein als gestohlen gemeldeter BMW von Zeugen gesichtet worden war, konnte die Polizei den Dieb stellen.

Einen Fahrzeugdieb, der unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, konnte die Polizei am Freitag Abend stellen. Am Freitag hatten sich mehrere Anrufer aus dem Bereich Attendorn/Finnentrop bei der Polizei gemeldet und versichert, einen als gestohlen gemeldeten BMW umherfahren zu sehen. Das Fahrzeug samt dem Dieb konnte daraufhin gegen 20:20 Uhr durch die Polizei in der Straße Am Mooskamp in Attendorn gestellt werden.

Es handelte sich bei dem Fahrer um einen 37-jährigen Finnentroper, der zudem unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Da keine Haftgründe vorlagen, wurde der Mann nach Entnahme einer Blutprobe entlassen, eine geringe Menge mitgeführter Drogen konnte sichergestellt werden.