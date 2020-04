Attendorn: Landgericht will Totschlag rekonstruieren lassen

Attendorn/Siegen. Im Prozess um einen vermeintlichen Totschlag in einem Flüchtlingsheim in Attendorn standen die Plädoyers an. Doch dann gab es eine Überraschung.

Eigentlich war am fünften Verhandlungstag im Siegener Schwurgericht die Beweisaufnahme im Totschlag-Prozess von Attendorn beendet.

„Problem ist: Wir haben nur eine Einstichwunde. Wir haben sonst keine Verletzungen, kein blaues Auge, nichts“, sagte die Vorsitzende Richterin, Elfriede Dreisbach. Es scheint unter dem Strich keine Beweise zu geben, dass der 35-jährige Syrer seinen Landsmann (31) am 9. September 2019 in der Flüchtlingsunterkunft in der Donnerwenge erstochen haben soll.

So bereiteten sich Staatsanwalt Rainer Hoppmann, Verteidiger Stefan Rückle und Katharina Batz als Nebenklage-Vertreterin für das Bruder des Opfers auf ihre Plädoyers vor. Doch nach der Sitzungsunterbrechung gab es dann eine Überraschung.

Richterin moniert unbefriedigende Beweislage

„Die Beweislage ist äußerst unbefriedigend. So geht ein Freispruch nicht. Wir sind übereingekommen, dass wir noch ein Rekonstruktionsgutachten erstellen lassen“, verkündete Richterin Dreisbach. Damit wird der Totschlag-Prozess, der eigentlich am Freitag mit dem Urteil enden sollte, noch eine Weile dauern. Das Gericht wird nun ein Institut für das Gutachten suchen.

Zu Beginn des fünften Verhandlungstages hörte das Gericht den Dolmetscher, der bei den Explorationsgesprächen von Psychiater Dr. Thomas Schlömer im November 2019 in der JVA Attendorn dabei war. Der Sachverständige hatte berichtet, dass der Angeklagte plötzlich vom Stuhl aufgesprungen sei und das Tatgeschehen mit dem Abwehren des Messers dargestellt habe.

Aussage des Dolmetschers wenig ergiebig

Doch die Aussage des Dolmetschers war wenig ergiebig: „Er hat das mit Gesten vorgemacht, aber ich kann mich an Einzelheiten nicht mehr erinnern.“ Die Hoffnung des Gerichtes, dass es neue Gesichtspunkte für den Rechtsmediziner Dr. Ralf Zweihoff geben könnte, erfüllte sich nicht. „Wir werden ihn nicht mehr laden. Wir meinen nicht, dass das zu einer anderen Einschätzung führen würde“, so Dreisbach.

Der Angeklagte hatte das Geschehen als Notwehr geschildert. Der 31-Jährige sei mit einem Küchenmesser auf ihn losgegangen, er habe ihn zurückgestoßen und dann müsse sich das Opfer das Messer beim Sturz selbst in den Bauch gerammt haben. Rechtsmediziner Zweihoff hatte eingeräumt, dass sich das Opfer die Bauchstichwunde auch selbst zugefügt haben könnte.

Bruder des Opfers ergreift das Wort

Im Gerichtssaal bat am Freitag der Bruder des Opfers ums Wort. „Mein Bruder war ein gläubiger Mensch im Islam. Er ging nicht in die extremistische Richtung“, sagte er. Der 9. September sei ein Heiliger Tag gewesen: „Ich kann nicht glauben, dass mein Bruder an diesem Tag ein Verbrechen machen wollte. Mein Bruder lügt nicht. Er sagt immer die Wahrheit. Er hat dem Rettungsteam erzählt, wer der Täter ist und gesagt: Das war ohne Kampf.“

Fortsetzung des Prozesses ist am 8. Mai. Es ist allerdings fraglich, ob es bis dann weitere Erkenntnisse gibt. Ein Gutachten wird wohl länger dauern. Das Gericht sicherte damit aber das Verfahren ab. Hintergrund: Bei Prozessen gibt es eine 30-Tage-Frist (maximaler Zeitraum zwischen zwei Verhandlungstagen).