Attendorn: Metten-Heißluftballon landet mitten auf Straße

Attendorn. Ein Heißluftballon ist am Dienstagabend in Attendorn mitten in einem Wohngebiet gelandet. Der Andrang war groß, verletzt wurde niemand.

Den Anblick gibt es in Attendorn nicht alle Tage: In der Straße Zum Öhlchen ist am Dienstagabend ein Heißluftballon mit drei Insassen mitten auf der Fahrbahn gelandet. Dabei hatte der Pilot eigentlich andere Pläne.

Ein Heißluftballon landet in Attendorn am Dienstagabend mitten im Wohngebiet, in der Straße Zum Öhlchen. Foto: Pascal Plugge / WP

Nach einer Fahrt zum Sonnenuntergang sollte der Ballon eigentlich in Ennest zu Boden gehen, berichtet die Polizei auf Nachfrage. Eine Böe trieb ihn in letzter Sekunde allerdings noch einmal hoch und in Richtung Süden. Als absehbar war, dass der Ballon in Attendorn auf der Straße aufkommen würde, warnten der Pilot und seine beiden Mitfahrer die Passanten, die die Fahrbahn für Autos absperrten.

Schnell bildete sich eine große Menschentraube um die von der Firma Metten gesponsorte Sonderform. Viele Schaulustige halfen beim Zusammenräumen der riesigen Hülle, so dass die Straße schnell wieder frei war. Verletzt wurde niemand.