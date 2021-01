Attendorn: Mubea übernimmt Schweizer Stahlrohr-Spezialisten

Attendorn. Der Automobilzulieferer möchte seine Position als einer der führenden Stahlrohrhersteller ausbauen. 450 Mitarbeiter werden übernommen.

Der Attendorner Automobilzulieferer Mubea erwirbt zum 1. April die Precision Steel Tubes Division der Jansen-Gruppe mit Sitz in Oberriet/Schweiz. Der Kaufvertrag wurde am 18. Dezember 2020 vorbehaltlich der fusionskontrollrechtlichen Genehmigungen unterzeichnet. Jansen übergibt im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung seine Division Steel Tubes an den Attendorner Leichtbauspezialisten.

+++ Keine Nachricht aus dem Kreis Olpe verpassen: Hier für den täglichen Newsletter anmelden! +++

Aufgrund der langjährigen und engen Partnerschaft zwischen Mubea und Jansen existierte eine gute Ausgangssituation für die Übernahme der Präzisionsstahlrohr-Division der Jansen-Gruppe durch Mubea, heißt es in einer Pressemitteilung. In Summe übernimmt Mubea ca. 450 Mitarbeiter an den beiden Standorten Oberriet/Schweiz und Dingelstädt/Deutschland, die in 2019 einen Umsatz in Höhe von ca. 150 Mio. Schweizer Franken erwirtschaftet haben.

Präzisionsstahlrohre für die Automobil- und Möbelindustrie

Der Markenname Jansen stehe für innovative Produkte und Lösungen im Bereich der Präzisionsstahlrohre für die Automobil- und Möbelindustrie und wird für die nächsten Jahre auch durch Mubea fortgeführt. Das

Produktportfolio umfasst Rohre etwa für Airbags, Antriebswellen, Nockenwellen und Stabilisatoren im Bereich Automotive sowie Hubsäulen und weitere Anwendungen in der Möbelindustrie und der Haustechnik.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Olpe finden Sie unter wp.de/olpe

Die beiden neuen Standorte werden als rechtlich eigenständige Einheiten in die Geschäftseinheit Mubea Precision Steel Tubes integriert. Hierzu gehören derzeit u.a. die Standorte Arbon/Schweiz und Prostějov/Tschechien. Mittelfristig sind zusätzliche Fertigungsstandorte in Nordamerika und Asien geplant.

Kartellamt muss noch zustimmen

„Durch die Übernahme der Division Steel Tubes der Jansen-Gruppe werden die Voraussetzungen für eine globale Positionierung des Bereichs Präzisionsstahlrohre von Mubea geschaffen. Damit können wir die

technischen Anforderungen unserer Kunden zukünftig weltweit erfüllen und unsere Position als einer der führenden Stahlrohrhersteller ausbauen.", sagt Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Thomas Muhr, Geschäftsführender Gesellschafter der Muhr und Bender KG. Der Vollzug der Transaktion steht unter den üblichen Vorbehalten, unter anderem der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden.