Attendorn: Nachrichten und aktuelle Infos im Newsblog

Attendorn. Was ist in Attendorn wichtig? Worüber wird in der Hansestadt gesprochen? Alle Nachrichten und aktuellen Infos gibt es in unserem Newsblog.

Die Bauarbeiten in der Innenstadt, die Diskussion um das Wall-Center und die bevorstehende Kommunalwahl: In Attendorn tut sich gerade einiges. Die aktuellen Nachrichten aus dem Juni haben wir in einem Newsblog zusammengestellt.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Sonntag, 7. Juni: Caritas-Tagespflege öffnet wieder

Die Rückkehr zur Normalität nach der Corona-Krise setzt sich fort: Am Montag, 8. Juni öffnen sich die Türen der Caritas-Tagespflege in Attendorn wieder. Zwar unter strengen Schutz- und Hygienevorgaben und vorerst beschränkt auf reduzierte „Platzkapazitäten“ – aber immerhin: Die Seniorinnen und Senioren können wieder abwechslungsreiche Tage unter Gleichgesinnten in Wohlfühlatmosphäre verbringen.

Freitag, 5. Juni: Automobilzulieferer kritisieren Corona-Konjunkturpaket

Die Kritik aus dem Kreis Olpe am Corona-Konjunkturpaket der Bundesregierung hält an. Die in der heimischen Automotive-Branche verwurzelten Unternehmensberatung Via Consult bemängelt, dass es keine Kaufprämie für Benziner und Diesel geben wird. Das sei der „wirkungsvollste Baustein“, um die Auto-Branche in Deutschland, eine der Schlüsselindustrien, wieder auf Touren kommen zu lassen.

Zuvor hatte auch Wolfgang Kirchhoff, Geschäftsführer von Kirchhoff Automotive die Wirksamkeit des Konjunkturpakets angezweifelt.

Donnerstag, 4. Juni: CDU geht ohne Bürgermeister-Kandidat in die Kommunalwahl

Wie erwartet nominiert die CDU für die Kommunalwahl am 13. September keinen Herausforderer für Bürgermeister Christian Pospischil (SPD). Die Partei geht wie schon 2014 ohne eigenen Kandidaten ins Rennen. Man hätte mit potenziellen Bürgermeisterkandidaten gesprochen, berichtete Sebastian Ohm. „Aus unterschiedlichen Gründen haben aber alle abgewunken“, bedauerte der CDU-Stadtverbandsvorsitzende.

Darüber hinaus nominierte die Partei am Donnerstagabend ihre Kandidaten für den Stadtrat.

Donnerstag, 4. Juni: Vier Attendorner aktuell mit Coronavirus infiziert

Die Ausbreitung des Coronavirus im Kreis Olpe verliert weiter an Fahrt: 13 Patienten gelten derzeit noch als infiziert, unter ihnen vier aus Attendorn. Seit Ausbruch der Pandemie war das Virus in Attendorn bei 141 Menschen nachgewiesen worden, innerhalb des Kreises Olpe hatte es nur in Lennestadt (144) noch mehr Fälle gegeben.

Unter besonderen Corona-Umständen findet in diesem Jahr auch die Sommersammlung der Caritaskonferenzen im Kreis Olpe ab.

Donnerstag, 4. Juni: Haus in Ennest nach Kellerbrand unbewohnbar

Nach einem Kellerbrand in Ennest ist das Haus in der Heinrich-Kaiser-Straße bis auf Weiteres unbewohnbar. Bei Flexarbeiten an einem alten Öltank haben sich einige im Keller gelagerte Gegenstände entzündet. Die Feuerwehr löschte von innen wie von außen und hatte die Flammen schnell gelöscht. Aufgrund des starken Brandrauchs entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Donnerstag, 4. Juni: Drohnen retten Rehkitzen das Leben

Zehntausende Rehkitze sterben Schätzungen zufolge jedes Jahr in Deutschland durch Mähmaschinen. Jahrelang durchkämmten Jäger und ihre Helfer die Felder vor dem Mähen zu Fuß, um Tiere aufzuspüren. Jetzt hilft eine Drohne mitsamt Wärmebildkamera.

Wie den kleinen Rehen das Leben gerettet wird, lesen Sie in unserer Reportage.

Mittwoch, 3. Juni: Zweites Gutachten im Totschlagsprozess gefordert

Der Totschlag-Prozess von Attendorn wird zur unendlichen Geschichte. Auch am achten Verhandlungstag im Siegener Schwurgericht wurde es plötzlich wieder nichts mit den Plädoyers. Zunächst sagte der Angeklagte, ein 35 Jahre alter Syrer zum ersten Mal selber aus. Er behauptete, wie schon in der durch seinen Anwalt verlesenen Einlassung zu Beginn des Prozesses, dass ihn das 31 Jahre alte, spätere Opfer mit dem Messer angegriffen und sich dabei selbst tödlich verletzt hatte.

Ein Rekonstruktionsgutachten der Gerichtsmedizin München hatte zuletzt ergeben, dass die Verletzung so aber nicht entstanden sein kann. Der Verteidiger des Angeklagten beantragte nun ein zweites Gutachten. Ob diesem Antrag stattgegeben wird, verkündet das Gericht am 25. Juni.

Mittwoch, 3. Juni:_Sozialarbeiter für Förderschulen in Attendorn

Für das kommende Schuljahr soll ein Schulsozialarbeiter angestellt werden, der sowohl an der St.-Laurentius-Schule als auch an der benachbarten Martinus-Schule in Attendorn arbeiten wird. Nach dem Förderschul- und dem Kreisausschuss dürfte am Montag, 15. Juni, auch der Kreistag diesem Antrag zustimmen. Für den Lernalltag an den Förderschulen bedeutet das eine große Erleichterung, erklären die beiden Schulleiter.

Dienstag, 2. Juni: Heißluftballon landet mitten auf der Straße

In der Straße Zum Öhlchen ist gegen 20.50 Uhr ein Heißluftballon mit drei Insassen mitten auf der Fahrbahn gelandet. Geplant war die Landung an dieser Stelle natürlich nicht. Der Ballon sollte auf einem Feld bei Ennest zu Boden gehen. Kurz vor der Landung kam jedoch stärkerer Wind auf, der ihn in Richtung Innenstadt trieb. Aus seinem Korb heraus warnte er die Passanten, die sofort den Verkehr aufhielten, damit der Ballon sicher landen konnte.

Folgen hat die unplanmäßige Landung für den Piloten nicht: Weder die Polizei noch die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen haben Ermittlungen aufgenommen.

Attendorn- So ist der Heißluftballon auf der Straße gelandet Attendorn- So ist der Heißluftballon auf der Straße gelandet Ein Heißluftballon landet am Dienstag, 2. Juni, mitten auf der Straße Zum Öhlchen in Attendorn. Foto: Pascal Plugge / WP

Attendorn- So ist der Heißluftballon auf der Straße gelandet Ein Heißluftballon landet am Dienstag, 2. Juni, mitten auf der Straße Zum Öhlchen in Attendorn. Foto: Pascal Plugge / WP

Attendorn- So ist der Heißluftballon auf der Straße gelandet Ein Heißluftballon landet am Dienstag, 2. Juni, mitten auf der Straße Zum Öhlchen in Attendorn. Foto: Pascal Plugge / WP

Attendorn- So ist der Heißluftballon auf der Straße gelandet Ein Heißluftballon landet am Dienstag, 2. Juni, mitten auf der Straße Zum Öhlchen in Attendorn. Foto: Pascal Plugge / WP

Attendorn- So ist der Heißluftballon auf der Straße gelandet Ein Heißluftballon landet am Dienstag, 2. Juni, mitten auf der Straße Zum Öhlchen in Attendorn. Foto: Pascal Plugge / WP

Attendorn- So ist der Heißluftballon auf der Straße gelandet Ein Heißluftballon landet am Dienstag, 2. Juni, mitten auf der Straße Zum Öhlchen in Attendorn. Foto: Pascal Plugge / WP

Attendorn- So ist der Heißluftballon auf der Straße gelandet Ein Heißluftballon landet am Dienstag, 2. Juni, mitten auf der Straße Zum Öhlchen in Attendorn. Foto: Pascal Plugge / WP

Attendorn- So ist der Heißluftballon auf der Straße gelandet Ein Heißluftballon landet am Dienstag, 2. Juni, mitten auf der Straße Zum Öhlchen in Attendorn. Foto: Pascal Plugge / WP

Attendorn- So ist der Heißluftballon auf der Straße gelandet Ein Heißluftballon landet am Dienstag, 2. Juni, mitten auf der Straße Zum Öhlchen in Attendorn. Foto: Pascal Plugge / WP

Attendorn- So ist der Heißluftballon auf der Straße gelandet Ein Heißluftballon landet am Dienstag, 2. Juni, mitten auf der Straße Zum Öhlchen in Attendorn. Foto: Pascal Plugge / WP

Attendorn- So ist der Heißluftballon auf der Straße gelandet Ein Heißluftballon landet am Dienstag, 2. Juni, mitten auf der Straße Zum Öhlchen in Attendorn. Foto: Pascal Plugge / WP

Attendorn- So ist der Heißluftballon auf der Straße gelandet Ein Heißluftballon landet am Dienstag, 2. Juni, mitten auf der Straße Zum Öhlchen in Attendorn. Foto: Pascal Plugge / WP

Attendorn- So ist der Heißluftballon auf der Straße gelandet Ein Heißluftballon landet am Dienstag, 2. Juni, mitten auf der Straße Zum Öhlchen in Attendorn. Foto: Pascal Plugge / WP

Attendorn- So ist der Heißluftballon auf der Straße gelandet Ein Heißluftballon landet am Dienstag, 2. Juni, mitten auf der Straße Zum Öhlchen in Attendorn. Foto: Pascal Plugge / WP

Attendorn- So ist der Heißluftballon auf der Straße gelandet Ein Heißluftballon landet am Dienstag, 2. Juni, mitten auf der Straße Zum Öhlchen in Attendorn. Foto: Pascal Plugge / WP

Attendorn- So ist der Heißluftballon auf der Straße gelandet Ein Heißluftballon landet am Dienstag, 2. Juni, mitten auf der Straße Zum Öhlchen in Attendorn. Foto: Pascal Plugge / WP

Dienstag, 2. Juni: Hartmut Hosenfeld und das Rätsel um den jüdischen Grabstein

Alles begann vor einigen Wochen mit dem Anruf eines Händlers aus Rothemühle, der seinen Betrieb aufgeben wollte. Vor vielen Jahren hatte der Mann Bauschutt aus Hessen zum Verfüllen einer Grube gekauft. Erst jetzt entdeckte der Rothemühler darin einen Stein mit hebräischen Schriftzeichen.

Er meldete sich bei Hartmut Hosenfeld in Attendorn, der viel über das jüdische Leben in der Region geforscht hatte. Und der machte sich ans Werk: Mit Wasser und Wurzelbürste reinigte er den Stein, bis er den Namen Süskind Mayer entziffern konnte. Dessen Grab liegt im hessischen Großlinden und dorthin soll der Stein nun wieder zurück.

Montag, 1. Juni: Spaziergänger sollen Pferde nicht länger füttern

Die Pferde von Sabrina Hegenberg in Ennest werden immer wieder von Passanten gefüttert. „Die Leute sind einfach unwissend, niemand will den Pferden etwas antun“, ist sie sich sicher. Doch das könne für die Tiere gefährlich werden. „Es weiß doch niemand, wie viele Spaziergänger das am selben Tag schon gemacht haben, ob ein Pferd eine Allergie hat, oder aufgrund gesundheitlicher Probleme einem speziellen Ernährungsplan folgen muss. Von den vielen kleinen Wunden, die aufgrund von Kämpfen durch Futterneid entstehen, mal abgesehen.“ Ihr Appell: Bitte nicht füttern!

Weitere Nachrichten aus Attendorn und dem ganzen Kreis Olpe gibt es immer aktuell auf wp.de/olpe!