Attendorn: Parkplatz Bigge Grill wird ab Freitag geschlossen

Kreis Olpe/Attendorn. Der Parkplatz vor dem Bigge Grill zwischen Olpe und Attendorn wird am Karfreitag gesperrt. Reaktion auf die Versammlung von Motorradfahrern.

Anfang dieser Woche hatte Karl-Josef Hammer, Leiter des Ordnungsamtes der Stadt Attendorn, eine erneute Sperrung des Parkplatzes am Bigge Grill in Hohen Hagen zwischen Olpe und der Hansestadt angedeutet, nun ist es offiziell. „Im Hinblick auf das gute Wetter werden wir den Parkplatz mindestens am Karfreitag sperren“, erklärt Hammer auf Nachfrage dieser Redaktion.

Hintergrund ist, dass sich am vergangenen Wochenende bei ähnlich schönem Wetter dutzende Motorradfahrer auf besagtem Parkplatz an der L 512 versammelt hatten und sich somit nicht mehr an das coronabedingte Kontaktverbot hielten.

Sollte das sommerliche Wetter über die Ostertage anhalten, so Hammer, bliebe eine Sperrung vorerst bestehen. „Das werden wir jedoch immer aus der Situation entscheiden“, erklärt der Chef des Attendorner Ordnungsamtes.