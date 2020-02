Die Polizei ermittelte einen Autofahrer, der in Ennest einen Unfall verursacht hatte.

Blaulicht Attendorn: Polizei klärt dreiste Unfallflucht in Ennest auf

Ennest. In Ennest ist ein 21-Jähriger mit seinem Wagen auf ein anderes Auto aufgefahren und geflohen. Doch die Polizei konnte ihn schnell ermitteln.

Schnell aufgeklärt worden ist eine Verkehrsunfallflucht in Ennest am Dienstag. Ein 21 Jahre alter Autofahrer fuhr auf der Holzweger Straße in einer Linkskurve mit seinem Wagen auf einen vor ihn anfahrendes Auto auf und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das berichtet die Kreispolizeibehörde Olpe.

Der Fahrer des beschädigten Autos konnte sich jedoch das Kennzeichen des Unfallverursachers notieren, so dass die Polizei den Halter ermitteln konnte. Als Ursache für den Zusammenprall geht die Polizei von nicht angepasster Geschwindigkeit aus.