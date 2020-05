Attendorn: Rechtsmediziner rekonstruieren Messerstich

Attendorn/Siegen. Rechtsmediziner aus München rekonstruieren den mutmaßlichen Totschlag in einer Flüchtlingsunterkunft in Attendorn. War es bloß ein Unfall?

Vor zwei Wochen hat das Siegener Schwurgericht die Akten im Totschlag-Prozess von Attendorn zur Rechtsmedizin nach München geschickt. Und die Signale aus der bayerischen Landeshauptstadt für die Erstellung eines Rekonstruktionsgutachten sind positiv. „Wir haben dort Gutachter gefunden, die das machen wollen“, teilte die Vorsitzende Richterin Elfriede Dreisbach mit. Nach Informationen unserer Redaktion dauert die Arbeit an solchen Gutachten in der Regel etwa drei Wochen. Nächster Verhandlungstermin ist am Freitag, 29. Mai. Dann soll das Gutachten erstattet werden.

Wie berichtet, soll ein 35-jähriger Syrer einen Landsmann (31) am 9. September 2019 in der Flüchtlingsunterkunft in der Donnerwenge erstochen haben. Der Angeklagte behauptet, das Opfer sei mit einem Messer auf ihn losgegangen. Er habe sich nur gewehrt und der 31-Jährige habe sich das Messer beim Sturz selbst in den Bauch gerammt.

Am sechsten Verhandlungstag wurde zudem noch einmal der Rettungsassistent gehört, der mit einer Kollegin den 31-Jährigen erstversorgt hatte. Beim Eintreffen hätten sie aus einem Zimmer ein Poltern gehört: „Das war so, als wenn der Patient auf den Boden gefallen war. Dann hat er uns aufgeschlossen und wir kamen hinein. In den ersten zwei Minuten, als wir am Patienten gearbeitet haben, hat er gesagt: Er hat mich gestochen. Daran kann ich mich definitiv erinnern.“