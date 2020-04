Attendorn: Schuhhaus Hammerschmidt eröffnet im Stillen

„Wir sind noch nie in einer Stadt, wie jetzt hier in Attendorn, so herzlich empfangen worden“, verteilte Gillian Hammerschmidt von der Inhaberfamilie des Schuhhauses Hammerschmidt gleich ein großes Kompliment an die Hansestädter. Eigentlich wollte das Schuhhaus Hammerschmidt im Hause Hoberg in der Ennester Straße am 2. April seine Eingangstür öffnen. Doch das war wegen der Corona-Pandemie nicht möglich. So verschob sich der Eröffnungstag auf den vergangenen Montag.

Filialleiterin Britta Peters sprach von einer guten Resonanz seit dem 20. April. Gegenüber unserer Redaktion sagte sie: „Die Kunden haben den Umbau als gelungen bezeichnet und gelobt.“ „Sehr hell und freundlich“ habe sie des Öfteren zum Ambiente gehört. Die gesamte Fläche im Erdgeschoss – 450 Quadratmeter – wurde komplett umgebaut und die Verkaufsfläche durch Hinzunahme der Lagerflächen deutlich vergrößert. Die modernste LED-Beleuchtung sorgt für eine Wohlfühlatmosphäre.

Angebot für die ganze Familie

Im großen Verkaufsgeschäft kann die ganze Familie shoppen. Damenschuhe gibt es bis Größe 44 und auch Herren, die auf großem Fuß leben, können Schuhe bis Größe 49 bekommen. In der Kinderabteilung gibt es für den Nachwuchs das passende Schuhwerk und ans Spielen der Kids wurde mit einer eigens aufgestellten Rutsche auch gedacht. Viele Accessories und wunderschöne Textilien runden das Programm ab.

„Alle Schuhe sind übersichtlich sortiert nach Farben und Typen – so findet man schnell und übersichtlich jeden Schuh in der passenden Größe. Der Kunde kann sich inspirieren und begeistern lassen und eine angenehme Zeit bei uns verbringen. In unserem Konzept steht jeder einzelne Schuh auf der Vorwahl. Der Kunde kann jedes Paar anfassen, probieren, probetragen, kaufen und sofort mitnehmen“, nennt Geschäftsführer Michael Hammerschmidt die Vorteile eines Besuchs in seinem Geschäft. Zwölf Mitarbeiter sind für die Kundenberatung zuständig.

20 Filialen vorwiegend im Märkischen Kreis und in Hagen

Übrigens arbeitet Hammerschmidt mit folgenden Lieferanten zusammen: Bei Sportschuhen mit Nike, Adidas, Puma, Skechers und Vans. Damenschuhe gibt es unter anderem von Ara, Ecco, Esprit, Gabor, Dockers, Rieker, Semler, Waldläufer, Sioux, Sommerkind und Paul Green. Bugatti, Camel Active, Clarks, Geox, Daniel Hechter, Ecco, Lloyd, Meindl, Rieker, T. Hilfiger und Waldläufer sind Marken, auf die die Herren zum Beispiel zurück greifen können. Kinderschuhe hat Hammerschmidt unter anderem von Beck, Bisgaard, Ecco, Geox, Superfit, Meindl, Richter, Ricosta und Naturino im Portfolio.

Das Schuhhaus Hammerschmidt ist seit knapp 100 Jahren ein Begriff im Märkischen Kreis und in Hagen. Mittlerweile gehören 20 Filialen zur Gruppe. „Wir freuen uns sehr, neu in Attendorn zu sein und die Schuhtradition im Hause Hoberg fortsetzen zu dürfen“, sagte uns abschließend Michael Hammerschmidt.