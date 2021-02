Musa Saroglu steht auf seiner Künstler-Empore in seinem Haus in Attendorn. Dort entstehen die meisten seiner Bilder.

Kunst Attendorn: So schafft es die Corona-Krise in die Kunst

Attendorn. Musa Saroglu ist ein Künstler aus Attendorn. Er hat sich auf Bilder der Gegenwart spezialisiert - und hat auch die Corona-Krise aufgegriffen.

Die Zukunft ist grundsätzlich nicht greifbar. Niemand kann wirklich vorhersagen, was morgen ist. Oder in zehn Jahren. Doch seit der Corona-Krise werden Prognosen immer schwammiger. Wie wird die Pandemie die Welt wohl verändern? Die Zeit scheint in der Gegenwart zu verharren. Eine Art abwartende und ruhende Haltung, die die Menschen einnehmen. Der Attendorner Künstler Musa Saroglu hält genau diese Momente fest. Seine Bilder spiegeln das Hier und Jetzt wieder. Die Menschen. Die Krise. Die Stille. „Es ist wichtig, die Dinge, die man durchlebt, bewusst wahrzunehmen“, sagt er. „Ich bringe ein Stück Gegenwart auf das Papier, das irgendwann an der Wand mal zur Vergangenheit wird.“

Mit Blick ins Grüne



Musa Saroglu ist 39 Jahre alt und lebt mit seiner Frau, seinem Sohn (9) und seiner Tochter (1) in Attendorn. Der gebürtige Attendorner mit türkischen Wurzeln ist gelernter Industriemechaniker und studierter Maschinenbauingenieur. Heute ist er im Vertrieb tätig. In seinem Haus hat er sich ein kleines Kunst-Atelier eingerichtet. Auf der Empore, mit Blick ins Grüne, entstehen die meisten seiner Werke. Wobei er auch abends auf der Couch häufig nicht die Finger von Bleistift und Skizzen-Block lassen kann. „Kreativität lässt sich nicht planen“, sagt der Hobby-Künstler. „Die Ideen kommen einfach, und dann muss ich sie auch sofort festhalten.“





So stellt Musa Saroglu die Corona-Krise künstlerisch dar. Ein nachdenkender Mensch mit Blick auf die Viren und Impfspritze. Foto: Verena Hallermann

Angefangen hat es mit ein paar Skizzen. Meistens Karikaturen oder Comics. Das ist schon lange her. Musa Saroglu hat Entwürfe gefunden, die schon 25 Jahre alt sind. Mittlerweile hat er sich auf die Acryl-Malerei spezialisiert. Beigebracht hat er sich die Technik selbst. Auch die Motive sind seine Idee – und diese sind ganz unterschiedlich. Lediglich der Bezug zum Gegenwärtigen verbindet sie. Und eine gewisse Vieldeutigkeit mit Interpretationsspielraum. „Man muss bei meinen Werken schon ganz genau hinsehen“, erklärt Musa Saroglu. „Ein oberflächlicher Blick reicht nicht. Ich möchte, dass sich die Menschen mit meinen Bildern beschäftigen.“

Doch es ist nicht nur die Analyse des Betrachters, die der Künstler erreichen will. Er möchte, dass sich die Menschen mit seinen Werken identifizieren, sich darin wiederfinden. Deswegen verzichtet der Attendorner häufig auf Gesichter oder ein eindeutiges Geschlecht. „Ich male Bilder, wozu jeder einen Bezug hat“, sagt er. „Und genau um diesen Effekt des Wiedererkennens, um den geht es mir.“

Zeichen des Schweigens



Auch die Corona-Krise hat Musa Saroglu auf Papier festgehalten. Der Umriss eines menschlichen Kopfes. Im Inneren sind Zahnräder zu sehen, die das Nachdenkliche, die Sorgen symbolisieren. Der Blick des Menschen ist auf die Impfspritze, auf das Licht am Horizont gelenkt. In einem anderen Bild stellt der Künstler die Digitalisierung dar. Der Bildschirm eines Smartphones ersetzt das Gesicht des Menschen, der den Finger auf die nicht vorhandenen Lippen legt. Ein Zeichen des Schweigens, des stillen Mitschwimmens im Strom der fortlaufenden medialen Welt. Ein anderes Mal hat er die Leere in den Innenstädten bildnerisch umgesetzt. „Manchmal brauche ich nur zwei bis drei Stunden für das Bild“, erzählt der Attendorner. „An anderen Werken sitze ich auch schon mal eine ganze Woche.“



Für Musa Saruglo ist es nur ein Hobby. Tatsächlich hätten sich bereits Galerien aus Italien bei ihm gemeldet, die ihm eine Ausstellung ermöglichen wollten. Doch bislang hat der Künstler abgelehnt. Es ginge ihm um die Malerei an sich, nicht um irgendeinen Profit, erklärt er. Außerdem kümmert er sich jetzt erstmal darum, die vielen freien Wände, die er im Haus hat, zu füllen. Jetzt gerade arbeitet er an einer Inspirationsquelle für sein Büro. Ein Bild, das den Erfolg darstellen soll. „Ich habe gerade die grobe Skizze fertig“, sagt er. „Wir werden sehen, wie es sich entwickelt.“