Attendorn: Unbekannte setzten Bank auf Spielplatz in Brand

Unbekannte Brandstifter haben in der Nacht zu Dienstag eine Bank an der Finnentroper Straße in Attendorn entzündet.

Attendorn. Eine Holzbank in Attendorn ist in der Nacht zu Dienstag von Unbekannten entzündet worden. Ein Zeuge konnte das Feuer zum Glück schnell löschen.

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag einen Bank auf einem Spielplatz an der Finnentroper Straße in Attendorn in Brand gesetzt. Offenbar zündeten sie gegen 2.45 Uhr einen Papierhaufen auf der Sitzfläche an, wodurch auch die Holzbank Feuer fing, berichtet die Polizei Olpe.

Ein Zeuge löschte das Feuer, noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen. Die Polizei fahndete im Umfeld nach den Tätern, blieb dabei aber erfolglos. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 02761/9269-0 entgegen.