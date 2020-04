Attendorn: Wie Maiworm Mode Shoppen zum Erlebnis machen will

Attendorn. Maiworm Mode öffnet zweite Filiale in Attendorn in der Kölner Straße. Individuell zusammengestellte Outfit Boxen können auch verschickt werden.

Die neue Filiale von Maiworm Mode in der Kölner Straße bereichert jetzt zusätzlich die Fußgängerzone in der Hansestadt. Eigentlich war als ursprünglicher Eröffnungstermin der 19. März anberaumt. Doch die Corona-Pandemie machte eine Verschiebung notwendig. „Wir befinden uns derzeit in einer schwierigen Phase, die wir meistern wollen“, sagte uns Geschäftsführer Henrik Enders, der mit seinem Vater Peter die Geschäftsführung bildet.

Der Inhaber weiter: „Gleichzeitig hoffen wir, dass die Kunden der Stadt treu bleiben.“ Auf über 400 Quadratmetern hält das Bekleidungsfachgeschäft für Damen und Herren Mode verschiedenster Modelabels bereit. Auf neue Marken können sich die Attendorner freuen. So werden unter anderem Artikel von Marc O‘ Polo, Rabe, Gerry Weber, Monari, Brax, Toni Dress, Opus und MAC angeboten. Sieben Mitarbeiterinnen sind in der neuen Filiale für eine kompetente Beratung und den Verkauf im Einsatz.

Mehrwert seit Jahrhunderten

Hintergrund Maiworm folgt auf Schuster pro fashion Mit der Neueröffnung brennt nach mehr als fünf Monaten im Geschäftshaus Kölner Straße 6 wieder Licht. Die Eheleute Michael und Marlies Schuster verabschiedeten sich Ende Oktober 2019 mit ihrem Bekleidungsgeschäft Schuster pro fashion nach 14 Jahren altersbedingt in den Ruhestand.

Maiworm Mode ist sehr darauf bedacht, den Menschen vor Ort einen Mehrwert zu bieten. So soll das Shoppen mit persönlicher Beratung zu einem Erlebnis werden. Besonders auch am Samstag, wenn bei den Kunden die Zeit nicht knapp bemessen ist. Personal Shopping und das Verschicken von Outfitboxen sind weitere Trümpfe, die Maiworm Mode ausspielen möchte.

Die Firma Maiworm ist ein über Generationen geführtes Familienunternehmen, welches früher als Textilhaus Maiworm firmierte und vor über 200 Jahren in Olpe gegründet wurde. Die Kreisstadt ist auch der Stammsitz des Unternehmens. Heute sind 120 Mitarbeiter in 14 Filialen in Attendorn, Olpe, Wiehl, Engelskirchen, Bergneustadt, Waldbröl und Meinerzhagen tätig. Hinzu kommt außerdem ein Outlet- Shop in der Wasserstraße in Attendorn.

In der Hansestadt etablierte sich Maiworm Mode erstmals im Jahre 2004 im damals neu gebauten Allee-Center. „Auch für die Stadt ist es wichtig, dass der Standort lebt“, sagt Henrik Enders und blickt dabei auf gute Kollegen in den unterschiedlichsten Branchen, die in Attendorn ebenfalls etabliert sind. „Wir glauben an den Standort Attendorn“, so der Geschäftsführer.