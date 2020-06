Attendorner CDU stellt keinen Bürgermeisterkandidaten

Attendorn. Die CDU in Attendorn geht ohne eigenen Bürgermeisterkandidaten in die Kommunalwahl im September. Potenzielle Kandidaten hatten abgewunken.

Mit dem Landtagsabgeordneten und Kreisverbandsvorsitzenden Jochen Ritter sowie Landrat Frank Beckehoff konnte Sebastian Ohm am Donnerstagabend in der Stadthalle zwar Parteiprominenz begrüßen. Einen Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl am 13. September hatte der Vorsitzende der CDU Attendorn bei der Aufstellung der Kandidaten für den Rat der Stadt aber nicht in der Hinterhand. Womit aber auch keiner der 61 stimmberechtigten Mitglieder gerechnet hatte.

Damit geht die CDU wie schon 2014 ohne eigenen Kandidaten ins Rennen. Man hätte mit potenziellen Bürgermeisterkandidaten gesprochen, berichtete Sebastian Ohm. „Aus unterschiedlichen Gründen haben aber alle abgewunken“, bedauerte der CDU-Stadtverbandsvorsitzende, keinen Gegenkandidaten für Amtsinhaber Christian Pospischil (SPD) gefunden zu haben. Dafür ist Ohm überzeugt, mit „einer starken Mannschaft“ in die Kommunalwahl im September zu ziehen.

Personeller Umbruch

Die CDU-Ratsfraktion jedenfalls steht vor einem personellen Umbruch. So stellen sich etwa die Stadtverordneten Eva Kersting (nur noch als Ersatzvertreterin), Heidemarie Müller, Klaus Rameil, Christine Viegener und Friedhelm Siepe nicht mehr zur Wahl. Dafür haben sich zehn neue Kandidaten bereit erklärt, für die Christdemokraten zu kandidieren. Dazu gehören, wie bereits berichtet, die Geschäftsleute Nicole Kost, Markus Harnischmacher und Ralf König sowie der Jurist und Steuerberater Sascha Koch.

Sie wollen „nicht nur meckern“, wie Kost bei ihrer kurzen Vorstellung sagte, sondern versuchen, für Attendorn etwas zu bewegen. Dabei verschwieg Koch nicht, dass die CDU „noch Luft nach oben“ habe.„Das wichtigste Ziel muss es sein, die CDU wieder zur stärksten Fraktion zu machen.“ Jedenfalls gab sich der Fraktionsvorsitzende Wolfgang Teipel „sehr zuversichtlich, dass wir unser Ziel, stärkste Fraktion zu werden, erreichen“. Der 65-Jährige aus Listerscheid-Wamge gehört mit dem 79-jährigen Hermann Josef Guntermann (Windhausen) zu den erfahrenen CDU-Stadtverordneten, die wieder kandidieren. „Meine Aufgabe ist es, mich für die Dörfer einzusetzen“, betonte Guntermann.

Zusammenhalt fördern

Der ehemalige stellvertretende Bürgermeister will sich weiter für das Bauen und den Zusammenhalt in den Dörfern engagieren. „Was lange währt, wird endlich gut“, freute sich der CDU-Kreisvorsitzende Jochen Ritter über das „gute und erfolgversprechende Personaltableau“ seiner Attendorner Parteifreunde. Der Landtagsabgeordnete erinnerte daran, dass die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen den Zeitplan für die Kandidatenaufstellung durcheinandergewirbelt haben.

Auch die CDU-Versammlung am Donnerstagabend in der Stadthalle stand ganz im Zeichen der vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandsregeln. Bei den überwiegend geheimen Abstimmungen war Maskenpflicht vorgeschrieben. Nur die Nominierung der Direkt- und Ersatzkandidaten für den Kreistag wurde offen durchgeführt, die Wahl fiel einstimmig aus. Über die endgültige Aufstellung entscheidet ein Parteitag des CDU-Kreisverbandes. Die Reserveliste wird angeführt von Wolfgang Teipel, Sebastian Ohm, Rolf Schöpf und Birgit Haberhauer-Kuschel.

Mit großer Mehrheit wurden folgende Direktkandidaten für den Rat gewählt:

Attendorn 1/Kehlberg: Birgit Haberhauer-Kuschel

Birgit Haberhauer-Kuschel Attendorn 2/Mooskamp/Repe/Mecklinghausen: Sebastian Ohm

Sebastian Ohm Attendorn 3/Wippeskuhlen: Rolf Schöpf

Rolf Schöpf Attendorn 4/Innenstadt : Nicole Kost

: Nicole Kost Attendorn 5/Biekhofen: Thorsten Wurm

Thorsten Wurm Attendorn 6/Hellepädchen: Ralf König

Ralf König Attendorn 7/Auf dem Sacke: Ulrich Selter

Ulrich Selter Attendorn 8/Himmelsberg: Kathrin Rameil

Kathrin Rameil Attendorn 9/Schwalbenohl: Manuel Thys

Manuel Thys Attendorn 10/Schwalbenohl: Wolfgang Dröge

Wolfgang Dröge Attendorn 11/Schwalbenohl/Auf dem Schilde: Markus Harnischmacher

Markus Harnischmacher Neu-Listernohl: Patrick Rameil

Patrick Rameil Petersburg/Listerscheid: Wolfgang Teipel

Wolfgang Teipel Windhausen/Beukenbeul/Weschede: Hermann Josef Guntermann

Hermann Josef Guntermann Lichtringhausen/Neuenhof: Friedhelm Arens

Friedhelm Arens Ennest 1: Sascha Koch

Sascha Koch Ennest 2: Ruth Rüsche

Ruth Rüsche Dünschede/Röllecken: Kirsten Böhmer

Kirsten Böhmer Helden/Niederhelden: Stefan Belke

Einstimmig für die Wahl des Kreistages wurden folgende CDU-Direktkandidaten nominiert: Hendrik Sommerhoff, Wolfgang Springmann, Hans-Werner Schulte, Marion Schwarte.