Attendorner Jörg Grabowsky wechselt von SPD zur UWG

Nach rund sechs Jahren in der SPD wechselt der Attendorner Stadtverordnete Jörg Grabowsky (51) zur UWG. Das bestätigte der Lokalpolitiker, der sein Geld in der Automobilzuliefererbranche verdient, im Gespräch mit dieser Redaktion. „Um es ganz klar zu sagen: Mit der Kommunalpolitik in Attendorn und auf Kreisebene hat diese Entscheidung nichts zu tun, hier macht die SPD einen guten Job“, so Grabowsky, der auch im Kreistag sitzt.

Mit der Bundes- und Landespolitik der Sozialdemokraten könne er sich aber nicht mehr anfreunden. „Für diese Politik kann ich nicht mehr guten Gewissens werben“, erklärt Grabowsky und nennt die Migrationspolitik als ein Beispiel: „Da wird Geld ohne Sinn und Verstand herausgeblasen.“

Dass das Rentenniveau immer weiter falle und Deutschland Spitzenreiter bei der Abgabenlast sei, habe auch die SPD mit verursacht. Gründe für ihn, den Fraktionswechsel zum 1. Mai vorzunehmen. In der UWG, die er künftig in Stadtrat und Kreistag vertreten wird, fühle er sich gut aufgehoben. „Jörg hat Erfahrung, seine Vorstellungen kommen mit unseren überein und er kennt sich mit den Beschlüssen und Problemen in Attendorn und im Kreis aus“, freut sich Winfried Richard, Fraktionschef der UWG in der Hansestadt, auf den neuen Mitspieler, der am Donnerstag, 30. April, sein SPD-Mandat offiziell zurückgibt.