Sogar ein Lkw-Getriebe fischen die Helfer aus dem Wald an der L 553.

Umweltschutz Auch in Kirchhundem landet immer mehr Müll im Wald

Kirchhundem. Nur zwei Stunden benötigten die Helfer von drei CDU-Ortsverbänden, um einen Anhänger mit Müll und Schrott aus dem Wald voll zu laden.

Da staunten die Helfer nicht schlecht, was sie wenige Meter neben der Landesstraße L 553 alles zu Tage förderten. Kühlschrank, Stereoanlage, Heizlüfter, Matratzen, Fernseher, Treckerreifen, Autoreifen mit und ohne Felgen, unzählige Flaschen, Plastikbehälter, Kanister und sogar ein komplettes Lkw-Getriebe hatten unbekannte Umweltfrevler in den Wintermonaten einfach in Wald und Flut entsorgt.

Auf Initiative von Björn Jarosz, Bauamtsleiter und Bürgermeisterkandidat des CDU Gemeindeverbands Kirchhundem, trafen sich Mitglieder der CDU-Ortsverbände Heinsberg, Oberhundem, und Marmecke/Rinsecke, um gemeinsam die Umwelt von dem Müll zu befreien. In nur zwei Stunden hatten sie am Mittwoch einen ganz Anhänger voll gesammelt und schüttelten dabei den Kopf über die Dreistigkeit der Mitbürger.

Kompletter Wohnzimmerschrank

Sogar ein kompletter Wohnzimmerschrank mit gewölbten Scheiben hatten die Unbekannten an einem Holzstapel unterhalb eines Fichtenbestandes einfach abgekippt. Ein besonders schlauer Zeitgenosse hatte sogar seine Kontoauszüge (mit kompletter Adresse) im Wald zurück gelassen und darf sich nun auf einen entsprechenden Brief vom Ordnungsamt freuen.

Die Helfer bergen jede Menge Unrat abseits der Landstraße 753. Foto: Privat / WP

Die illegale Müllentsorgung im Wald nimmt immer mehr zu. Offenbar räumen viele Leute ihre Wohnung oder Häuser auf. Da einige Annahmestellen von Abfall und Sperrmüll wegen der Coronasituation geschlossen sind, wird der Müll in der Natur entsorgt anstatt auf die nächste reguläre Abfuhr durch den Entsorger zu warten.

Blechhaufen und Maschinen

Die Heinsbergerin Christine Pavolvic hat ähnliche Beobachtungen gemacht. „Bei meinen täglichen Spaziergängen rund um Heinsberg habe ich schon öfter Müllablagestellen im Wald gefunden. Unverständlich wie verantwortungslos hier mit der Natur umgegangen wird: Gummireifen, Metall und Eisenteile und landwirtschaftliche Geräten werden einfach mitten im Wald abgestellt und gammeln seit Jahren vor sich hin. Gartenabfälle, die im Wald abgeladen werden, werden geahndet und mit Bußgeld belegt. Blechhaufen und Maschinen werden ignoriert. Das muss ich nicht verstehen“, schreibt sie.