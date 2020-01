IHK Siegen: Christian Wulff zeichnet Olper Auszubildende aus

Beim Jahresempfang der IHK Siegen-Olpe wurden am Dienstagabend die leistungsstärksten Auszubildenden des Prüfungsjahrgangs 2019 geehrt. IHK-Präsident Felix G. Hensel und der ehemalige Ministerpräsident von Niedersachsen und Bundespräsident a. D. Christian Wulff zeichneten die jungen Leute aus, die unter dem großen Beifall der anwesenden 1500 Gäste aus ihren Händen Weiterbildungsgutscheine im Wert von 500 Euro, Urkunden und Glaspokale erhielten.

Stella Marie Clemens aus Olpe erreichte mit 97 Prozent im Ausbildungsberuf Verkäuferin die beste Abschlussprüfung aller kaufmännischen Auszubildenden im Kreis Olpe. Ihr Ausbildungsbetrieb war die Franz Koch, Schuh- und Lederhandlung in Olpe. Sie besuchte das Berufskolleg des Kreises Olpe.

Landes- und Bundesbester als Verfahrensmechaniker

Der kurzfristig verhinderte Johannes Lütticke aus Olpe wurde als bester gewerblich-technischer Auszubildender im Kreis Olpe ausgezeichnet. Er erlernte den Ausbildungsberuf Verfahrensmechaniker in der Hütten- und Halbzeugindustrie, Fachrichtung Nichteisenmetall-Umformung, und schloss die Prüfung mit dem Gesamtergebnis von 97 Prozent ab.

Johannes Lütticke wurde von der Kemper GmbH + Co. KG in Olpe ausgebildet und besuchte das Berufskolleg Technik des Kreises Siegen-Wittgenstein in Siegen. Johannes Lütticke ist in seinem Ausbildungsberuf jeweils Landes- und Bundesbester.

Ehrung auch für Azubis aus Siegen-Wittgenstein

Die beste Abschlussprüfung in gewerblich-technischen Berufen im Kreis Siegen-Wittgenstein erreichte Johanna Schmidt aus Hilchenbach mit einem Gesamtergebnis von 98 Prozent. Die Technische Produktdesignerin, Fachrichtung Maschinen- und Anlagenkonstruktion, absolvierte ihre Ausbildung bei der Achenbach Buschhütten GmbH & Co. KG und besuchte das Berufskolleg Technik des Kreises Siegen-Wittgenstein in Siegen.

Johanna Schmidt, die auf Grund von Klausurterminen in ihrem Studienfach Physik an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen nicht zur Auszeichnungsveranstaltungen erscheinen konnte, wurde mit ihrem Prüfungsergebnis zudem Landesbeste.

Das beste Ergebnis bei den kaufmännischen Berufen aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein erzielte Anna-Lena Möller aus Mudersbach im Ausbildungsberuf Kauffrau im Einzelhandel mit einem Gesamtergebnis von 98. Anna-Lena Möller absolvierte ihre Ausbildung bei Claudia Wurm von Konplott in Siegen und besuchte das Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung des Kreises Siegen-Wittgenstein in Siegen.