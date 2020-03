Bamenohl: Beim Abbiegen übersehen – Rollerfahrer verletzt

Bei einem Unfall in Bamenohl ist ein Rollerfahrer schwer verletzt worden.

Bamenohl. Eine Autofahrerin hat Montagfrüh einen Rollerfahrer übersehen und angefahren. Der 40-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bamenohler Straße in Bamenohl ist am Montag gegen 5.50 Uhr ein 40-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben übersah eine 51 Jahre alte Autofahrerin den in Richtung Zentrum fahrenden Rollerfahrer, als sie von der Weringhauser Straße nach links auf die Bamenohler Straße abbiegen wollte. Die Fahrzeuge prallten zusammen.

Der Rollerfahrer kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.