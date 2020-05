Benolpe: Der Traum des Königs vom Schützenfest an der Halle

Benolpe. Wenn Corona nicht wäre, hätte Benolpe an diesem Pfingstwochenende Schützenfest gefeiert. Was sich Königspaar Christian und Antje Löcker wünscht.

Die Schützenfest-Saison im Kreis Olpe fällt Corona zum Opfer. Das bedeutet auch: Die Königspaare gehen in die Verlängerung. Rund um den Schützenfest-Termin beantworten sie daher die Königsfragen.

Heute: Christian und Antje Löcker vom Schützenverein Benolpe.

Was ist Ihr Lieblingsplatz in Benolpe?

Die Mariengrotte.

Wo kann man in Benolpe am gemütlichsten ein Bier trinken?

Früher beim „Storck“ an der Theke, heute in der Gartenhütte.

Wo hat man die schönste Aussicht auf Benolpe?

Mariengrotte.

Was ist am Schützenfest-Wochenende in Benolpe der schönste Moment?

Antreten vorm Vogelschießen.

Welches ist das schönste Gebäude in Benolpe?

Breukers Schmiede.

In welchem Verein in Benolpe – abgesehen von den Schützen – herrscht die beste Stimmung?

Treckerclub.

Welche Person in Benolpe hat einen Orden verdient?

Andreas Rinscheid (1. Vorsitzender des Schützenvereins Benolpe, Anm.d.Red.)

Was ist das Schönste am Leben in Benolpe?

Der Ort, die Menschen und die Gegend rundherum!

Welches Event in Benolpe – neben dem Schützenfest – darf man nicht verpassen?

Keins.

Was ist der größte Makel an Benolpe?

Die Bahn und die Telekom.

Fassen Sie das Leben in Benolpe in einem Satz zusammen!

Leben, wo andere Urlaub machen!

Was ist der größte Anziehungspunkt für Kinder in Benolpe?

Spielplatz.

Welche Schlagzeile über Benolpe möchten Sie gerne einmal lesen?

„Zweiter Bahnübergang bleibt erhalten!“

Ein Jahr als echter König: Was würden Sie in Benolpe ändern, wenn Sie alles Geld der Welt hätten?

Geld alleine macht nicht glücklich, jedoch zufriedener! Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würde ich alles daran setzen, dass wir endlich eine Fußgängerampel bekommen und die Bundesstraße gescheit „befriedet“ wird! Im Bezug auf unseren zweiten Bahnübergang, und das Thema schnelles Internet könnten sich dann entsprechende „Fachleute“ darum kümmern, dass die Interessen der Dorfbevölkerung Gehör finden! Außerdem würde ich jedes Jahr ein großes Fest auf dem Sportplatz veranstalten lassen, in der Hoffnung, dass sich dort dann auch mal Benolper sehen lassen, die man zwar sehr schätzt, aber selten auf Festen im Dorf sieht.

Beschreiben Sie die Menschen in Benolpe mit drei Adjektiven!

menschlich, zuverlässig, hilfsbereit

Wie werden Sie das Wochenende des ausgefallenen Schützenfestes verbringen?

Mit der Familie und am liebsten mit der maximal zugelassenen Anzahl von Menschen an der Halle!

Was wünschen Sie sich für das Schützenfest 2021?

Das alles wieder ist, wie wir es lieben!

Welches Dorfklischee trifft auf Benolpe voll zu?

Wir sind ein Ganzes!

Welches Dorfklischee trifft auf Benolpe überhaupt nicht zu?

Auswärtige kommen nicht „dazwischen“.

Welcher war Ihr bislang schönster Tag als Königspaar?

Schützenfest-Samstag.

Auf welchen Tag als Königspaar freuen Sie sich noch besonders?

Vogelstange/Vogelschießen.

Was war in Benolpe vor 20 Jahren besser als heute?

Der Zusammenhalt in Summe! Wir waren nicht so fremdbestimmt!

Was war in Benolpe vor 20 Jahren schlechter als heute?

Hmmm, die Internetverbindung kann es nicht sein. Dann aber der Zustand unserer Halle!

Wofür lohnt es sich, in Benolpe zu kämpfen?

Es lohnt sich immer zu kämpfen, am meisten, wenn man gute Mitstreiter hat! Wir dürfen nie vergessen, dass wir nur zusammen stark sind!

Worauf freuen Sie sich nach der Corona-Krise in Benolpe am meisten?

Die alte, spontane Geselligkeit mit unseren Strategen!