Berlinghausen: Familienfeier statt Jubiläumsschützenfest

Berlinghausen. Die Schützen in Berlinghausen wollten nächstes Wochenende das 100-jährige Bestehen ihres Vereins feiern. Was das Königspaar stattdessen vor hat.

Die Schützenfest-Saison im Kreis Olpe fällt Corona zum Opfer. Das bedeutet auch: Die Königspaare gehen in die Verlängerung. Rund um den Schützenfest-Termin beantworten sie daher die Königsfragen.

Heute: Sebastian Wigger und Patricia Reuber von der St.-Josef-Schützenbruderschaft Berlinghausen.

Was ist Ihr Lieblingsplatz in Berlinghausen?

Einen richtigen Lieblingsplatz haben wir nicht. In Berlinghausen gibt es viele schöne Stellen.

Wo kann man in Berlinghausen am gemütlichsten ein Bier trinken?

In Berlinghausen gibt es viele schöne Orte um gemütlich ein Bier zu trinken, Hauptsache man ist in geselliger Runde.

Wo hat man die schönste Aussicht auf Berlinghausen?

Von oberhalb des Hüttebergs hat man einen sehr schönen Blick auf das gesamte Dorf.

Was ist am Schützenfest-Wochenende in Berlinghausen der schönste Moment?

Der Moment, als der Vogel fiel, war für uns der schönste Moment. Das werden wir nie vergessen.

Welches ist das schönste Gebäude in Berlinghausen?

Unsere Kapelle.

In welchem Verein in Berlinghausen – abgesehen von den Schützen – herrscht die beste Stimmung?

Die beste Stimmung herrscht bei den Flotten Jungs, unser Berlinghauser Männerballett. Dort ist jedes Training für den Karneval mit sehr viel Spaß verbunden.

Welche Person in Berlinghausen hat einen Orden verdient?

Unsere Königin Patricia hat einen Orden verdient, da sie als gebürtige Iseringhauserin ein hervorragendes Bild als Majestätin abgibt.

Was ist das Schönste am Leben in Berlinghausen?

In Berlinghausen wohnen viele nette Leute, mit denen man gesellige Stunden erleben kann.

Welches Event in Berlinghausen – neben dem Schützenfest – darf man nicht verpassen?

Die Höllenparty im nächsten Jahr mit den Rock’s Finest darf man auf gar keinen Fall verpassen.

Was ist der größte Makel an Berlinghausen?

Es gibt in Berlinghausen keine Dorfkneipe mehr.

Fassen Sie das Leben in Berlinghausen in einem Satz zusammen!

Berlinghausen, einfach wunderschön.

Was ist der größte Anziehungspunkt für Kinder in Berlinghausen?

Die Kinder- und Jugendgruppe ist schon seit vielen Jahren ein schöner Treffpunkt für die Dorfjugend.

Welche Schlagzeile über Berlinghausen möchten Sie gerne einmal lesen?

Berlinghauser Schützen feiern sensationelles 101-jähriges Jubiläum.

Ein Jahr als echter König: Was würden Sie in Berlinghausen ändern, wenn Sie alles Geld der Welt hätten?

Ich würde die Dorfgemeinschaftshalle renovieren und die Berlinghauser Vereine unterstützen.

Beschreiben Sie die Menschen in Berlinghausen mit drei Wörtern!

Getreu unserem Motto zum Jubiläumsjahr: Berlinghausen. Verbindet. Harmoniert. Feiert.

Wie (wo und mit wem) werden Sie das Wochenende des ausgefallenen Schützenfestes verbringen?

Wir werden mit der Familie im heimischen Garten etwas feiern. Am Sonntag nehmen wir im Drolshagener Pfarrgarten an der Schützenmesse mit Weihbischof König zum 100-jährigem Jubiläum teil und anschließend findet die Kranzniederlegung im kleinen Kreis statt.

Was wünschen Sie sich für das Schützenfest 2021?

Ein unvergessliches Jubiläumsschützenfest mit vielen Besuchern und ausgelassener Stimmung, das uns noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Welches Dorfklischee trifft auf Berlinghausen voll zu?

Ein guter Zusammenhalt, feierfreudig.

Welches Dorfklischee trifft auf Berlinghausen überhaupt nicht zu?

Verschlafen und altbacken.

Welcher war Ihr bislang schönster Tag als Königspaar?

Unser Highlight bisher war unser Schützenball mit vielen Besuchern und super Stimmung bis in die Morgenstunden.

Auf welchen Tag als Königspaar freuen Sie sich noch besonders?

Wir freuen uns auf das gesamte Schützenfestwochenende im nächsten Jahr mit vielen Höhepunkten. Besonders freuen wir uns auf den großen Festzug mit unserem Hofstaat.

Was war in Berlinghausen vor 20 Jahren besser als heute?

Vor 20 Jahren gab es noch eine Dorfkneipe.

Was war in Berlinghausen vor 20 Jahren schlechter als heute?

k.A.

Wofür lohnt es sich, in Berlinghausen zu kämpfen?

Es lohnt sich für Bauplätze in Berlinghausen zu kämpfen, damit junge Leute im Dorf bleiben können.

Worauf freuen Sie sich nach der Corona-Krise in Berlinghausen am meisten?

Wir freuen uns am meisten auf das 101-jährige Jubiläumsschützenfest mit den großen Festzügen und unserem Hofstaat und die Höllenparty.