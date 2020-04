Biggesee: Nach Lkw-Unfall laufen 700 Liter Diesel aus

Bei einem Lkw-Unfall im Kreisverkehr „Sonderner Kopf“ auf der L 512 zwischen Olpe und Attendorn sind am Donnerstagmorgen 700 Liter Diesel ausgelaufen. Der Tank wurde aufgerissen, so dass der Treibstoff in die Kanalisation fließen konnte. Von dort gelangte der Kraftstoff auch in den nahe gelegenen Biggesee. Die Feuerwehr Olpe, die seit kurz nach 6 Uhr im Einsatz ist, setzte Ölsperren, um eine weitere Verbreitung zu verhindern.

Laut Magnus Rinscheid von der Unteren Wasserbehörde wurde eine Kanalreinigung bereits veranlasst. „Die Ölspur hat sich nur am Rande des Biggesee verteilt,“ erklärt er. „Eine größere Gefahr für die Lebewesen im Wasser besteht nicht.“

Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen, einem Boot und 18 Einsatzkräften vor Ort.