Auf dem Grundstück an der Maria-Theresia-Straße in Olpe soll ein Mehrfamilienhaus entstehen. Unter einem der Häuser im Bereich der angrenzenden Erzbergerstraße könnten zwei Fliegerbomben liegen.

Nachkriegszeit Bomben-Verdacht in Olpe: Was die Experten bisher wissen

Olpe. Auf einem Grundstück an der Erzbergerstraße in Olpe gibt es den Verdacht auf zwei Fliegerbomben unter einem Wohnhaus. Das steckt dahinter.

Im Frühjahr 1945 erreicht der Zweite Weltkrieg das Sauerland. Bomben fallen über der Stadt Olpe. Noch heute kann es sein, dass sich die ein oder andere Sprengladung in den Tiefen der Erde befindet. Blindgänger, die als ungefährlich gelten – zumindest, wenn sie keiner anrührt. Doch was passiert, wenn dort der Bagger anrollt? Dann kann es gefährlich werden. Aber damit es erst gar nicht soweit kommt, wird das Bebauungsgelände immer untersucht. So nun auch ein Grundstück an der Erzbergerstraße. Und tatsächlich: Es gibt den Verdacht auf zwei Fliegerbomben – unter einem Wohnhaus.

An der Erzbergerstraße/Ecke Maria-Theresia Straße in Olpe soll auf dem freien Grundstück ein neues Mehrfamilienhaus entstehen. Das Baugenehmigungsverfahren läuft bereits. Sobald tiefer als 80 Zentimeter gebuddelt werden soll, müssen Luftbilder ausgewertet werden. Dabei handelt es sich um Luftaufnahmen der Alliierten aus der Nachkriegszeit, auf die der Kampfmittelbeseitigungsdienst Zugriff hat. Bei dieser Auswertung wurden zwei Verdachtspunkte festgestellt. Und zwar unter einem Wohnhaus. „Es handelt sich um ein Wohngebäude, das Ende der 50er-Jahre errichtet wurde“, erklärt Christian Hengstebeck, Leiter des Amtes Feuerschutz und Gefahrenabwehr bei der Stadt Olpe. „Leider ist die Akten-Lage nicht durchdokumentiert, sodass nicht klar ist, ob die damaligen Verdachtspunkte schon geräumt wurden.“

Ein Bodengutachten muss her

Das bedeutet, dort könnten zwei Fliegerbomben liegen – muss aber nicht. Um das herauszufinden, stehen nun einige Untersuchungen an. In einem ersten Ortstermin am Dienstagmorgen haben sich die Beteiligten – darunter Christian Hengstebeck für die Stadt Olpe, Fachkräfte vom Kampfmittelräumdienst und der Eigentümer des betreffenden Gebäudes – über das weitere Vorgehen abgestimmt. Zunächst sollen die Gesteinsschichten anhand eines Bodengutachtens untersucht werden. „Wenn dort zum Beispiel Fels oder Schiefer vorhanden ist, da kann keine Bombe eingedrungen sein“, erklärt Hengstebeck. „Lässt sich der Verdacht mit den einfachen Maßnahmen nicht aus der Welt schaffen, kommt der Kampfmittelbeseitigungsdienst wieder ins Spiel.“

Dann müssten die Experten Sondierungsbohrungen vornehmen. Und diese sind sehr aufwendig. Je Verdachtspunkt müssten mindestens 37 Bohrungen durchgeführt werden, die bis zu sieben Meter tief in den Boden gehen. „Werden tatsächlich Anomalien festgestellt heißt das aber noch nichts“, erklärt Ursula Kissel, Pressesprecherin der Bezirksregierung Arnsberg, wo der Kampfmittelbeseitigungsdienst angesiedelt ist. „Es kann sich auch um eine Badewanne oder um ein Rohr handeln. Sollte sich der Verdacht aber erhärten, wird möglicherweise gebuddelt.“

Kein Grund zur Sorge

Grund zur Sorge gibt es aber zunächst nicht. So lange die potenziellen Blindgänger im Boden liegen und nicht angerührt werden, sind sie ungefährlich. Sollte sich im Rahmen der Untersuchungen jedoch feststellen, dass gebuddelt werden muss, würde ein Evakuierungsradius gezogen. In der Regel werden Blindgänger entschärft. Zumindest, wenn es notwendig ist, also falls sie noch einen Zünder haben. Kontrollierte Sprengungen erfolgen nur ganz selten, wenn nichts anderes hilft, erklärt Kissel.

Bis sämtliche Verdachtsmomente ausgeräumt sind, wird es noch mehrere Wochen dauern. Für die Anwohner ändert sich nichts. Erst wenn Kampfmittel zum Vorschein kommen sollte, werden entsprechende Maßnahmen eingeleitet.