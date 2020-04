Brand in Olper Grillimbiss: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Olpe. Das hätte schlimm enden können. In einem Imbissbetrieb in Olpe mit einem mit Gas betriebenen Dreh-Spieß brach am frühen Morgen ein Feuer aus.

Ein Feuer in einem Imbiss in der Olper City rief am Montagmorgen gegen fünf Uhr die Feuerwehr Olpe sowie die Polizei in die Martinstraße. Der 47-jährige Hausbesitzer hatte Brandgeruch wahrgenommen und war zusammen mit seiner Tochter auf die Suche in dem alten Gebäude gegangen. Im Stadt-Grill im Erdgeschoss wurden beide schließlich fündig und wählten den Notruf.

Feuer im Bereich einen Grill-Spießes

Die rasch eintreffende Feuerwehr lokalisierte das Feuer im Bereich eines Grill-Spießes. Hinter einer Metallverkleidung hatte in der Wand wahrscheinlich aufgrund eines technischen Defekts ein alter Holzbalken angefangen zu brennen. Unter Atemschutz entfernte ein Trupp die Wandverkleidung und löschte das Feuer ab. Mit einer Wärmebildkamera kontrollierten die Brandbekämpfer die Brandstelle und stellten laut Aussage eines Polizisten Temperaturen von rund 300 Grad fest.

35 Einsatzkräfte

Anschließend wurde mit einem Lüfter das Gebäude rauchfrei gemacht. Die Feuerwehr, die mit rund 35 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Einsatz nach rund 40 Minuten beenden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zur Schadenshöhe und zur genauen Brandursache konnten vor Ort noch keine Angaben gemacht werden.