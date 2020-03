Brennender Wäschetrockner in Schönau löst Großeinsatz aus

Schönau. In einem Wohnhaus in Schönau geriet ein Wäschetrockner in Brand. Das dort lebende Ehepaar bemerkte das Feuer selbst. 40 Einsatzkräfte vor Ort.

Ein brennender Wäschetrockner in einem Wohnhaus an der St. Elisabeth-Straße in Wenden-Schönau rief am Dienstagabend rund 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, DRK und der Polizei auf den Plan. Beim Eintreffen drang bereits dichter Qualm aus dem Haus. Das dort lebende Ehepaar hatte das Feuer an dem eingeschalteten Wäschetrockner selbst bemerkt und den Notruf gewählt.

Umfangreiche Lüftungsmaßnahmen

Danach verließen sie das Haus und brachten sich auf dem Bürgersteig in Sicherheit. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten und brachte den Trockner sowie eine Waschmaschine aus dem Anbau ins Freie. Anschließend erfolgen umfangreiche Lüftungsmaßnahmen, da der Rauch bis unter das Dach des Hauses gezogen war. Die Hausbewohner wurden vom Rettungsdienst untersucht. Während der Löscharbeiten war die St. Elisabeth-Straße an der Einsatzstelle komplett gesperrt.