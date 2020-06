Brün: Warum das Königspaar sein Dorf für makellos hält

Brün. Christoph und Carina Alterauge regieren wegen Corona zwei Jahre in Brün. Hier fühlen sie sich zu Hause, doch in einer Frage sind sie sich uneins.

Die Schützenfest-Saison im Kreis Olpe fällt Corona zum Opfer. Das bedeutet auch: Die Königspaare gehen in die Verlängerung. Rund um den Schützenfest-Termin beantworten sie daher die Königsfragen.

Heute: Christoph und Carina Alterauge vom St.-Matthias-Schützenverein Brün.

Was ist Ihr Lieblingsplatz in Brün?

Unsere Gartenhütte „Zur kleinen Auszeit“ zählt mit zu unseren Lieblingsplätzen.

Wo kann man in Brün am gemütlichsten ein Bier trinken?

Hier gibt es reichlich Auswahl: sowohl privat bei unseren Freunden und Bekannten, als auch in „Halberstadt’s Jause“ oder im „Sporthotel Wacker“ kann man ein kühles Bier genießen.

Wo hat man die schönste Aussicht auf Brün?

Vom Friedhof aus kommend hat man einen tollen Blick über Brün.

Was ist am Schützenfest-Wochenende in Brün der schönste Moment?

Wir hatten die große Ehre, dass wir unser Schützenfest vier Tage lang feiern konnten – Vogelschießen, ein klasse Konzert der Paveier, einem tollen Königstisch, einer beeindruckenden Zeltmesse und ausgiebigem Frühschoppen mit stimmungsvoller Unterhaltungsmusik des Musikvereins „Treue“ Ottfingen und später mit Ausklang beim König.

Welches ist das schönste Gebäude in Brün?

Die Brüner Kapelle neben der Brüner Buche, bei der man immer innehalten und kurz zur Ruhe kommen kann.

In welchem Verein in Brün – abgesehen von den Schützen – herrscht die beste Stimmung?

Der König sagt: „Ganz klar – der Wochenend-Einläut-Club“, die Königin sagt: „Die Rommée-Schwestern“.

Welche Person in Brün hat einen Orden verdient?

In Brün gibt es viele Menschen, die sich für den Ort und die Bewohner engagieren und bestimmt einen Orden dafür verdient hätten.

Was ist das Schönste am Leben in Brün?

In Brün fühlen wir uns zu Hause! Der Nachbar will sich eine Leiter ausleihen und geht zwei Stunden später betrunken – ohne Leiter – nach Hause.

Welches Event in Brün – neben dem Schützenfest – darf man nicht verpassen?

Natürlich eine Planwagenfahrt mit „Trecker Tours“ und den Brüner Karneval.

Was ist der größte Makel an Brün?

Brün ist makellos.

Fassen Sie das Leben in Brün in einem Satz zusammen!

Brün blüht grün, Schützengrün blüht Brün, sagt Cordula Brün.

Was ist der größte Anziehungspunkt für Kinder in Brün?

Der Spielplatz neben dem Schützenhaus.

Welche Schlagzeile über Brün möchten Sie gerne einmal lesen?

„Brün – Golddorf 2021“ oder „Brün – 500 Trecker beim Treckertreffen 2021“

Ein Jahr als echter König: Was würden Sie in Brün ändern, wenn Sie alles Geld der Welt hätten?

Einen schönen Dorfplatz für Jung und Alt gestalten.

Beschreiben Sie die Menschen in Brün mit drei Adjektiven!

hilfsbereit, herzlich, gesellig

Wie werden Sie das Wochenende des ausgefallenen Schützenfestes verbringen?

Aufgrund der aktuellen Situation werden wir nicht viel planen. Am Samstag findet eine Schützenmesse statt, an der wir teilnehmen!

Was wünschen Sie sich für das Schützenfest 2021?

Wir wünschen uns, dass wir das Schützenfest wieder wie gewohnt feiern können und einen neuen König beglückwünschen dürfen.

Welches Dorfklischee trifft auf Brün voll zu?

Die Brüner wissen, wie man Trecker fährt und dass gelber Schnee kein Zitroneneis ist und: Der König kommt immer um „Halb“ nach Hause.

Welches Dorfklischee trifft auf Brün überhaupt nicht zu?

Der Brüner sagt: „Ich kann heute nichts trinken, ich muss morgen arbeiten.“ Dieses Klischee stimmt nicht!

Welcher war Ihr bislang schönster Tag als Königspaar?

Der Vormittag nach dem Königstisch bleibt unvergessen: Das Überraschungsfrühstück bei uns im Garten, geplant von unseren Familien und Königsoffizieren war grandios – natürlich mit leckeren „Alterauge“-Würstchen.

Auf welchen Tag als Königspaar freuen Sie sich noch besonders?

Auf den Nachholtermin der Winterwanderung.

Wofür lohnt es sich, in Brün zu kämpfen?

Für eine gute und starke Dorfgemeinschaft.

Worauf freuen Sie sich nach der Corona-Krise in Brün am meisten?

Wir freuen uns, dass wir uns dann wieder mit gutem Gefühl mit vielen Freunden treffen und feiern können.