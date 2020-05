Café Con Leche in Olpe: „to go“-Betrieb wieder eingestellt

Der Versuch, da macht Maik Lüning keinen Hehl raus, ist gescheitert. Nach etwa zwei Wochen hat der Betreiber vom Café Con Leche an der Kurfürst-Heinrichstraße in Olpe seine Café-Bar samt Bistro-Küche wieder geschlossen.

„Wir machen es kurz und schmerzlos. Wir haben unser to go Geschäft im Con Leche geschlossen. Sobald es in einer sinnvollen Form wieder möglich ist zu öffnen, sind wir natürlich wieder für euch da“, schrieb der Inhaber am Freitag auf seiner Facebookseite.

Reduzierte Speisekarte

In Zeiten der Coronakrise, in der die Beschäftigten in der Gastronomiebranche noch immer nicht wissen, wann sie ihre Kunden wieder willkommen heißen dürfen, hatte Lüning den Versuch gestartet, sein Con Leche zumindest für den „to go“-Betrieb offen zu halten – mit einer reduzierten Speisekarte sowie mit dem Verkauf von Eis und Getränken. Ohne Erfolg. „Die Umsätze haben nicht gepasst, so konnten wir auch unsere Kosten nicht decken. Das war unwirtschaftlich“, erklärt der Inhaber im Gespräch mit dieser Redaktion. Kleiner Trost: Das Thekengeschäft in seiner Konditorei an der Winterbergstraße läuft weiter, hier ist Lüning mit seiner Frau für die Kunden da.

Teilöffnung macht keinen Sinn

Seine Mitarbeiter aus dem Con Leche bleiben nun in die Kurzarbeit. Wie lange, das ist fraglich. Von einer Teilöffnung der Gastronomiebetriebe unter strengsten Hygiene- und Abstandsregeln, wie von der Politik derzeit debattiert, hält Maik Lüning indes wenig. Immerhin sollten die Kunden auch frei von Ängsten in die Gaststätten und Cafés gehen.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

„Ich erwarte, dass wir ein Datum gesagt bekommen, an dem wir wieder komplett und regulär öffnen dürfen. Dann können wir uns vorbereiten. Und wenn es so lange dauert, bis ein Impfstoff gegen das Virus entwickelt worden ist.“