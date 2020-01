Caritas: Ehepaar Hesener veranstaltet Tanzcafé in Bamenohl

Bamenohl. Ehepaar Hesener aus Fretter veranstaltet ein Tanzcafé in der Caritas-Tagespflege in Bamenohl. Discofox und Walzer sind ihre große Leidenschaft.

Seit stolzen 45 Jahren sind Birgit und Wolfgang Hesener aus Fretter ein Paar. Seit jeher verbindet die beiden Rentner nicht nur die Liebe zueinander, sondern auch ihre Leidenschaft für das Tanzen.

„Es macht uns unglaublich viel Freude, und nebenbei bleibt man fit“, berichtet Birgit Hesener, die gemeinsam mit ihrem Mann, der früher in der Automobilbranche gearbeitet hat, seit mehr als zehn Jahren zwei Mal die Woche zur Tanzschule geht.

Die Freude an Walzer, Tango, Discofox und Cha-Cha-Cha wollen die beiden Fretteraner nicht nur für sich behalten. „Wir wollen diese Freude mit anderen teilen“, betont Birgit Hesener. Sie lassen den Worten auch Taten folgen: Für Samstag, 1. Februar, lädt das Ehepaar die Senioren der Caritas-Tagespflege in Bamenohl zum Tanzcafé ein. In den Räumlichkeiten an der Bamenohler Straße, die im Herbst 2018 eröffnet wurden, ist es eine Premiere. Allerdings sind die Heseners mit ihren Tanzevents schon länger im Seniorenzentrum in Finnentrop und im St. Franziskus Seniorenhaus in Elspe aktiv. Sie sind also durchaus geübt.

Glas Sekt und Likör inklusive

„Wir versuchen immer mal wieder, kleinere Highlights für unsere Gäste zu setzen und besondere Events anzubieten. Die Kombination aus Tanz und Musik steckt unseren Gästen doch im Blut“, betont Esther Sagafe, Leiterin der Caritas-Tagespflege in Bamenohl. Sie ist daher zuversichtlich, mit dem Tanzcafé den Nerv der Senioren zu treffen. Ähnlich wie etwa beim Frühshoppen, der zwei bis drei Mal im Jahr stattfindet, oder das hausinterne Schützenfest, wo sich regelmäßig der Musikverein Bamenohl die Ehre gibt.

Aber zurück zum Tanzcafé. So viel sei an dieser Stelle schon verraten: Am Samstag können die Teilnehmer zu deutschen Evergreens der 1950er und 1960er Jahre das Tanzbein schwingen, also beispielsweise zu „Tanze mit mir in den Morgen“ von Gerhard Wendland. Natürlich gibt es zu Tanz und Musik einen kleinen Imbiss, ein Glas Sekt und einen leckeren Likör inklusive, verspricht die Pflegedienstleiterin. „Wir wollen die Senioren einfach glücklich machen. Vor allem die Musik der 50er und 60er sind den älteren Damen und Herren bestens bekannt, da werden schöne Erinnerungen wach. Dieses Glücksgefühl zu vermitteln, ist für meinen Mann und mich etwas unbeschreiblich Schönes“, erläutert Birgit Hesener und verweist mit einem Augenzwinkern darauf, dass die beiden auch die nötige Zeit für ihr gemeinsames Hobby haben.

Idee vor zwei Jahren entstanden

Entstanden ist die Idee des Tanzcafés vor etwa zwei Jahren, als die Schwiegermutter von Birgit Hesener im Seniorenheim verstarb und die beiden sich dachten: Wir könnten doch auch hier, in den Altenwohnheimen, mit den Bewohnern tanzen. Gesagt, getan. Und am Samstag kommt das Ehepaar nun in die Caritas-Tagespflege. Sagafe verspricht: „Das wird ein wunderbarer Tag. Wir werden sehr viel Spaß bekommen.“ Und selbstverständlich sind die Mitarbeiter nicht nur zuschauendes Beiwerk, sondern voll integriert.