Caritas Olpe will Mundschutz-Diskussion versachlichen

Der ältere Herr aus Olpe, der sich um eine 85-jährige pflegebedürftige Seniorin kümmert, runzelt fragend die Stirn, als er uns davon berichtet, dass nicht einmal eine so große Organisation wie die Caritas genügend Mundschutz-Exemplare habe, um ihre Pflegekräfte auszustatten. Auch andere Angehörige berichteten von Pflegekräften, die trotz Corona bis in die zweite April-Woche ohne Mundschutz zu ihren Patienten gekommen seien. Caritas-Geschäftsführer Christoph Becker war die Verwunderung mancher Kunden, aber auch die einiger Beschäftigter nicht verborgen geblieben.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Am 27. März schrieb er deshalb an „Kunden, Patienten und Angehörige“: „Vielleicht haben Sie sich (...) bereits gefragt, warum unsere Mitarbeitenden in Zeiten der Corona-Krise nicht generell mit einem Mundschutz ihre Arbeit verrichten? Aus den Medien ist immer wieder zu entnehmen, dass es aufgrund der Corona-Krise international zu gravierenden Lieferengpässen der notwendigen Schutzausrüstung kommt.“ Das betreffe alle sozialen Einrichtungen, auch die des Caritasverbandes Olpe. Deshalb habe man „auf eigene Kosten größere Mengen an weiterem Material geordert. die in den nächsten Tagen und Wochen eintreffen werden.“ Die vorhandene Schutzausrüstung, insbesondere den Mundschutz, setze die Caritas bis dahin bei betreuten Menschen ein, „die unter Quarantäne stehen, unter akuten Atemwegsinfektionen leiden oder die sich nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert haben.“ Und weiter: „Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass unsere Mitarbeitenden bei allen anderen versorgten Menschen derzeit noch keinen Mundschutz tragen.“

Caritas will falscher Eindruck korrigieren

Nachdem das Kreisgesundheitsamt Anfang April mitteilte, dass mehrere Beschäftigte und Bewohner von Caritas-Einrichtungen Corona-infiziert seien, kehrte offenbar auch das Thema Mundschutz geradewegs ins Bewusstsein der so angeschriebenen Caritas-Kunden zurück und brachte die Caritas in die öffentliche Diskussion.

Dabei sei offenbar ein falscher Eindruck entstanden, den Caritas-Geschäftsführer Christoph Becker und Pressesprecherin Karina Reimann unbedingt korrigieren möchten. Im Pressegespräch in der Caritas-Geschäftsstelle in Rhode versichert Becker: „Zu dem Zeitpunkt, als unsere Pflegenden noch ohne Mundschutz arbeiteten, war von einem flächendeckenden Mundschutz nicht die Rede. Es gab kein Muss, weder eine zwingende Empfehlung von Bund und Land, noch vom Robert-Koch-Institut.“ Nachdem sich die Situation geändert habe, habe die Caritas im Kreis Olpe alles daran gesetzt, trotz teilweise hoher Kosten, Schutzmaterial anzuschaffen. Becker ist dabei ganz wichtig: „Der Erwerb von Schutzausrüstung war zu keinem Zeitpunkt eine Frage des Geldes.“

Die begehrten dreilagigen Einweg-Mund- und Nasenschutz-Exemplare - kurz: MNS. Die Caritas im Kreis hat einen Vorrat angehäuft. Foto: Josef Schmidt / WP

Und das trotz eines Marktes, der gewaltig in Bewegung geraten sei, mit immensen Kostenschwankungen. Die Beschaffung habe zeitweise Situationen hervorgerufen, die man sonst nur vom Drogenhandel in einem TV-Thriller vermutet hätte: „Einmal habe ich eine Lieferung sogar auf dem Parkplatz einer Autobahn-Raststätte entgegen genommen.“ Andere Caritas-Regionen hätten in der Presse vom Mundschutz-Ankauf berichtet und kurz darauf nächtlichen Besuch von Einbrechern erhalten.

Fast jeder Mundschutz komme aus China, und bis er bei der Caritas im Kreis Olpe ankomme, verdiene ein halbes Dutzend Zwischenhändler daran. Das Caritas-Team im Kreis Olpe habe zeitweise bis zu 18 Stunden am Tag gerackert, um die rar gewordenen Schutzausrüstungen zu bekommen.

10.500 Stück pro Woche

Dabei macht Becker auch die Größenordnung deutlich, mit der ein so großes Pflege-, Beratungs- und Betreuungsunternehmen wie die Caritas im Kreis Olpe zu kämpfen habe: „Wir haben rund 1600 Mitarbeitende. Wenn wir die alle mit einem Einmal-Mundschutz ausrüsten wollen, reden wir von rund 10.500 Stück pro Woche.“

Pressegespräch bei der Caritas - natürlich mit ausreichendem Sicherheitsabstand: Geschäftsführer Christoph Becker und Pressesprecherin Karina Reimann. Foto: Josef Schmidt / WP

Trotz aller Schwierigkeiten, so lobt Becker sein Team, hätten ab der Woche vor Ostern sämtliche Pflegenden der Caritas mit dem Mundschutz ausgerüstet werden können. Derzeit verfüge man über eine Reserve in mittlerer fünfstelliger Höhe. „Ich glaube, dass wir es in Zukunft durchgängig schaffen, allen unseren Leuten, wenn es erforderlich ist, einen Mundschutz zur Verfügung zu stellen.“

Marktentwicklung ungewiss

Ob und wie der Markt allerdings noch einmal in Bewegung gerate, wenn jetzt die Mundschutzpflicht auch NRW-weit für die ganze Bevölkerung ausgerufen werde, sei nicht voraussehbar.

Wenn beispielsweise die irgendwann bevorstehende Öffnung der Seniorenhäuser oder der Werkstätten für Gehandicapte anstehe, löse auch das einen erneuten Nachfrage-Schub nach Mundschutz aus.