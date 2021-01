CDU-Mandat für Berlin: Gemeindeverbände positionieren sich

Kreis Olpe. Wer wird Nachfolger von Matthias Heider als Bundestagsabgeordneter in Berlin? Auch Finnentrop und Kirchhundem haben einen Favoriten:

Im Wettbewerb um die CDU-Kandidatur für die Bundestagswahl im Kreis Olpe haben sich weitere Gemeindeverbände auf ihre Favoriten festgelegt. Die Finnentroper CDU steht geschlossen hinter .

+++ Keine Nachricht aus dem Kreis Olpe verpassen: Hier für den täglichen Newsletter anmelden! +++

„Wir wurden zwar nicht aufgefordert, Stellung zu beziehen, haben uns im Vorstand aber dazu entschlossen, unsere starke Kandidatin aus den eigenen Reihen zu unterstützen“, erklärt der Gemeindeverbandsvorsitzende Dirk Leibe auf Nachfrage. Über Facebook und via Newsletter hat der Vorstand seine Unterstützung bereits öffentlich gemacht. Im Übrigen, so Leibe, werde man am Ende jeden Kandidaten unterstützen, auch wenn Hildegard Hansmann-Machula sich parteiintern nicht durchsetzen sollte.

Entscheidung im Frühjahr

Der CDU-Gemeindeverbandsvorstand aus Kirchhundem hat einstimmig beschlossen, bei seiner Bewerbung zu unterstützen. Gemeindeunionsvorsitzender Bernhard Schwermer betont: „Wir haben uns nicht gegen die anderen Kandidaten, sondern für Florian Müller entschieden. Er bringt durch seine dynamische Art, seine thematische Breite, seine gute Vernetzung in der Partei und darüber hinaus durch seine Arbeitserfahrung im politischen Feld wie auch in der freien Wirtschaft die idealen Voraussetzungen mit, um das Sauerland in Berlin zu vertreten.“

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Olpe unter wp.de/olpe

Neben Hansmann-Machula und Müller bewerben sich , Paul Rötz aus Olpe und Bernd Hesse aus Wenden um die Nachfolge Matthias Heiders im Wahlkreis Olpe-Märkischer Kreis I. Eine Entscheidung soll im Frühjahr fallen.