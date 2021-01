Corona bremst Spendenbereitschaft für "Lennestadt-Schule"

Im Rahmen der Initiative "1000 Schulen für eine Welt" wurde an einer Schule in Malawi ein Brunnen gebaut. Lennestadt unterstützt das Projekt.

Lennestadt Für 50.000 Euro will die Stadt eine neue Schule in einem Entwicklungsland bauen. Zur Halbzeit gehen nur noch wenige Spenden ein.

Das Hilfsprojekt „1000 Schulen für die Welt“, das die Stadt Lennestadt zum 50-jährigen Bestehen 2019 aufgelegt hatte, hat an Schwung verloren. In den letzten drei Monaten gingen lediglich rund 1300 Euro auf dem Spendenkonto ein. Bis zu den geplanten 50.000 Euro, das Grundkapital für eine neue Schule in einem Entwicklungsland, ist es noch ein weiter Weg.

"Insgesamt beträgt die Spendensumme (inkl. bereits in Aussicht gestellter Spenden) derzeit 28.343,90 Euro", sagt Thomas Meier, Fachbereichsleiter Soziales im Rathaus. Anfang September waren es rund 27.000 Euro.

Folgen der Coronakrise

Die Stadt versuchte im Laufe des Jahres mit Werbung und PR-Aktionen die Aufmerksamkeit des caritativen Projekts, das der Stadtrat im Jubiläumsjahr 2019 beschlossen hatte, wieder zu erhöhen. Weil aufgrund der Coronakrise viele Präsenzveranstaltungen ausfielen, sei kaum möglich gewesen Flyer zu verteilen und persönlich für das Projekt zu werben, so Meier.

Zwar hat die Spendenbereitschaft der Deutschen auch in der Coronakrise nicht nachgelassen, wie Zahlen des Marktforschungsinstituts GfK zeigen. Andererseits spenden die Menschen lieber für Projekte vor der eigenen Haustür als in der weiten Welt. Und wenn dann noch unter den Kontaktbeschränkungen persönliche Kontakte nicht möglich sind, geht die Spendenbereitschaft für anonymere Projekte zurück.

Solidarität gefordert

Das ist schade, zumal die Initiative "1000 Schulen für eine Welt", eine Gemeinschaftsinitiative der kommunalen Spitzenverbände, über jeden Zweifel erhaben ist und die Kinder in den Entwicklungsländern gerade jetzt in der Corona-Zeit auf die Solidarität der Bürger angewiesen sind.

Hinter der Initiative steht die überparteiliche und überkonfessionelle Reiner Meutsch Stiftung „Fly and Help“ , die seit ihrer Gründung rund 250 Schulbauprojekte weltweit realisiert hat, davon alleine 100 Schulen in den letzten drei Jahren. Die Stiftung ist Trägerin des Spendensiegels des „Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI)“, welches ein Markenzeichen für seriöse Spendenorganisationen ist. Alle Spenden aus Lennestadt kommen 1:1 dem Schulprojekt der Stadt zugute.

Gemeinsam mit Partnern und in Abstimmung mit den Akteuren vor Ort plant und beaufsichtigt Fly & Help den Schulbau. Dabei handelt es sich vornehmlich um Vor- und Grundschulgebäude. Voraussetzung für den Schulbau ist auch, dass Fly & Help die Schulen an die Kommune oder den Träger vor Ort nach Fertigstellung übergibt, die sich zuvor verpflichten, Lehrkräfte bereitzustellen. Nach Fertigstellung eines Schulbauprojektes sichert Fly & Help mit Unterstützung seiner Partner vor Ort zu, dass die Gebäude für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.

50.000 Euro Minimum

Die Stadt Lennestadt beteiligt sich an der Initiative mit einem eigenen Projekt. Ist der Betrag von mindestens 50.000 Euro erreicht, macht die Stiftung der Stadt bis zu drei Vorschläge, in welchem Land und wo dort die „Lennestadt-Schule“ gebaut wird. Der gesamte Bauprozess wird dokumentiert, Vertreter der Stadt werden zur Einweihung eingeladen und das Gebäude bekommt ein Schild mit dem Namen der Kommune. Ziel des Projekts ist, Schulen dort zu bauen, wo sie am dringendsten benötigt werden.

Spendenkonto

Zur Erreichung des Schulprojektes bittet die Stadt um weitere Spenden, die auf folgendes Konto eingezahlt werden können:

Empfänger: Reiner Meutsch Stiftung Fly & Help (IBAN DE 94 5739 1800 0000 0055 50; BIC GENODE51WW1; Verwendungszweck 1: Stadt Lennestadt; Verwendungszweck 2: Adresse des Spenders (wichtig, damit die Stiftung eine automatische Spendenbescheinigung zukommen lassen kann).

Die Website www.fly-and-help.de informiert ausführlich über alle Bildungsprojekte.