Corona: Busfahrer aus Drolshagen schreibt Hilferuf an Merkel

Dumicke. In der Corona-Krise kämpft Busfahrer Olivier Lagneau aus Dumicke um seine Existenz. Er fühlt sich von der Politik vergessen und will Antworten.

Nach einigen Jahren als Lkw-Fahrer in der Baustoffbranche hat Olivier Lagneau eine Umschulung zum Busfahrer gemacht. Der neue Job war bereits in trockenen Tüchern. Seit dem 1. April hat der in Dumicke lebende 42-Jährige einen Arbeitsvertrag bei einem heimischen Reisebusunternehmen. Doch dieser liegt jetzt erst einmal auf Eis. Die Corona-Krise hat den frischgebackenen Busfahrer ausgebremst.

Ist Busfahrer Ihr Traumberuf?

Olivier Lagneau: Ja. Mein Vater war auch Busfahrer. Ich bin damit groß geworden. Ich bin mit meinem Vater mitgefahren, der damals beim belgischen Militär in Siegen stationiert war, wenn er im Zivilen auch für deutsche Unternehmen im Reiseverkehr gefahren ist. Da habe ich Blut geleckt. Wenn ich heute einen Reisebus vorbeifahren sehe, schlägt mein Herz hoch. Ein Reisebus sieht heute aus wie ein Raumschiff. Das ist Wahnsinn, wie sich die Technik entwickelt hat.

Wie lief die Umschulung?

Ich war vorher Lkw-Fahrer. Das ist mir bei der Umschulung zum Busfahrer angerechnet worden. Es war ein Crash-Kurs von sieben Wochen. Als ich da im Bus saß, habe ich gesagt: „Mensch, was ist das schön!“ Das soll jetzt mein letzter Berufsabschnitt bis zur Rente sein.

Die Festanstellung als Busfahrer war schon unter Dach und Fach?

Ja. Der Busunternehmer möchte mich auch weiterhin haben, aber er weiß selber nicht, wie es funktioniert. Er muss sehen, dass seine Leute Arbeit haben und hat den Fuhrpark da stehen. Ich hatte mit vielen Busfahrer-Kollegen Kontakt. Keiner weiß, wie es weitergeht. Die ersten Unternehmen sind schon pleite.

Hatte es denn schon konkrete Gespräche über Ihre neue Tätigkeit bei dem Busunternehmen gegeben?

Ja. Ich sollte zu 50 Prozent im Reiseverkehr und zu 50 Prozent im Linienverkehr fahren. Es war mit dem Arbeitgeber vereinbart, dass ich in den sechs Wochen Sommerferien Urlaubsreisen machen kann. Ich könnte dann Tochter und Lebensgefährtin bei diesen Reisen mitnehmen. Wo ist so etwas schon möglich? Das wäre perfekt.

Statt an Urlaub denken Sie jetzt an die Existenz?

Ich stehe hier und laufe mit großen Schritten auf Hartz IV zu. Es stellt dich keiner an. Mein Kopf ist am Rattern. Jetzt hängt man hier zu Hause ‘rum.

Fühlen Sie sich von der Politik im Stich gelassen?

Wie mir geht es Tausenden von Busfahrern. Seit Ausbruch der Corona-Krise geht es um mehrere Berufszweige, viel um Einzelhändler und Gastronomie. Aber der wichtige Beruf der Busfahrer wird gar nicht erwähnt. Die sind in Vergessenheit geraten.

Was erwarten Sie denn konkret?

Dass da mal ganz klare Antworten kommen. Es muss am 3. Mai ein klares Statement geben, wie es mit der Busbranche weitergeht. Die Familien werden in den Ruin getrieben.

Sie haben eine E-Mail an das Kanzleramt geschickt. Was haben Sie der Kanzlerin geschrieben?

Der Brief soll ein Hilferuf an die Politik sein. Ich habe Folgendes geschrieben: ‚Sehr geehrte Frau Merkel, ich bin ein 42-jähriger deutsch-belgischer Bürger und lebe im Sauerland in Drolshagen. Nun meine Frage: Wann wird es Antworten geben, wie wird es weitergehen in der Tourismusbranche? Ich habe den Bus-Führerschein erworben. Es war ein Kindheitstraum, da ich mit Busreisen aufgewachsen bin. Ich konnte ab 1. April eine Vollzeit-Stelle anfangen als alleinerziehender Papa im Linien- und Reiseverkehr. Jetzt stehe ich kurz vor Hartz IV im Oktober. Gesundheitlich darf ich nicht mehr in meinem Job arbeiten. So wie mir geht es Tausenden. Wir fordern Sie bitte hiermit auf: Nehmen Sie bitte Stellung, wie es mit Busfahrern und Busunternehmen weitergeht.‘ Ich habe um Rückmeldung gebeten.

Wie schätzen Sie denn persönlich die Situation ein?

Meine Hoffnung ist, dass es zumindest nach den Sommerferien ein bisschen Licht am Ende des Tunnels gibt. Ich hoffe, dass dann der Schülerfahrverkehr wieder steigt und ich zunächst in diese Sparte hereinrutschen kann. Ich denke, den Reiseverkehr wird man in diesem Jahr getrost vergessen können.

Versuchen Sie denn, bis es soweit ist, irgendeinen anderen Job zu bekommen?

Ich sitze nicht zu Hause auf der faulen Haut und drehe Däumchen. Es geht mir tierisch auf den Keks. Du sitzt hier und kannst nichts machen. Ich versuche, etwas für den Übergang zu bekommen, aber das ist unwahrscheinlich schwierig. Ich habe schon mit einigen Unternehmen gesprochen.

Haben Sie die Umschulung vom Lkw- zum Busfahrer schon bereut?

Nein, auf gar keinen Fall. Das war mein Kindheitstraum.

Wovon träumen Sie als Busfahrer?

Meine Tochter ist jetzt 10. Wenn Sie mal älter ist, möchte ich nur noch im Reiseverkehr tätig sein und kreuz und quer unterwegs sein. Toll wären dann auch Fahrten nach Norwegen und Schweden.