Corona: Das bieten Händler und Gastronomen im Kreis Olpe an

Seit gut drei Wochen sind Geschäfte und Restaurants wegen des Coronavirus geschlossen. Eine harte Zeit für viele Kleinunternehmer und Gastronomen, die nicht selten um ihre Existenz kämpfen. Doch viele haben sich kreative Lösungen ausgedacht, um auch in der Krise für ihre Kunden da zu sein. Die Redaktion gibt einen Einblick in das, was der Kreis Olpe zu bieten hat. Bei der Recherche haben wir sowohl die Zuschriften von Lesern berücksichtigt als auch die Angebote, die auf den Social-Media-Kanälen der jeweiligen Betriebe veröffentlicht wurden. Dabei erhebt die Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit, zumal die Online-Plattformen wie „Attendorn liefert“ und „Wenden bringt’s“ von Tag zu Tag wachsen.

Attendorn: Angebote der Einzelhändler

„Frauensachen Attendorn“: Das Team stellt regelmäßig bei Instagram oder in die öffentliche Facebook-Gruppe „Frauensache(n) Attendorn per Versand“ Fotos von seinen neuesten Waren ein, Bestellungen werden dann telefonisch, bei Instagram oder per Facebook-Direktnachricht entgegen genommen. Die Artikel werden anschließend nach Hause geschickt. Kontakt: 02722/6573669 und Instagram „frauensachen_attendorn“.

„Für Dich“: Sowohl über ihre Facebook-Seite als auch über ihren Instagram-Account präsentiert Elke Siepe Outfit-Ideen ihrer aktuellen Kollektion. Beratung und Bestellung sowohl telefonisch als auch über die Social-Media-Kanäle. Die Waren werden nach Hause geliefert. Kontakt: 0152/01937044, www.facebook.com/Fuer-dich-mode-schmuck-accesoires-102215281330456 und bei Instagram „fuerdich_attendorn“.

„Haberkamp Wohnen“: Per Lieferdienst kommen Haushaltswaren und Wohnaccessoires nach Hause. Kontakt: 02722/634905, haberkamp.wohnen@gmail.com und www.facebook.com/pg/Haberkamp-Wohnen -237503893256037.

„Parfümerie Aurel“: Bestellungen werden telefonisch und per E-Mail entgegen genommen und an Haushalte unter anderem in Olpe, Attendorn und Lennestadt-Kirchhundem geliefert. Kontakt: 0151/65030533, info@aurel-parfuemerie.de und www.aurel-parfuemerie.de.

„Sport Falkenberg“: Inhaber Dennis Falkenberg hat neben seinem Online-Shop einen WhatsApp-Service eingerichtet, der Beratungen und Bestellungen ermöglicht. Wunschprodukte werden in Attendorn und Umgebung bis vor die Haustür geliefert. Kontakt: 0171/5114471, 02722/6562890, info@sport-falkenberg.de, www.facebook.com/sportfalkenberg und bei Instagram „Sport_Falkenberg“.

„Weltladen“: Von Kaffee bis Kinderkleidung: Auf Anfrage liefert das Team alle Artikel aus dem Fairtrade-Produktsortiment. Kontakt: 02722/6322260, www.weltladen-attendorn.de und über Facebook www.facebook.com/weltladenattendorn

„Wunderbar“: Von Olivenöl, über Tee, Gin, Wohnaccessoires und Geschenkartikeln: Inhaberin Kerstin Pursian bietet einen Lieferservice für ihre Produkte an. Kontakt: 0152/31950849, willkommen@wunderbar-attendorn.de und www.wunderbar-attendorn.de.

Attendorn: Angebote der Restaurants und Cafés

„Cattlemen’s“: Burger, Burritos, Rips und Co. können sowohl abgeholt als auch geliefert werden. Zeiten: mittwochs bis freitags, 16 bis 21 Uhr, samstags und sonntags, 12 bis 21 Uhr. Wer seine Bestellung abholt, bekommt ein Getränk gratis dazu. Im Raum Attendorn, Plettenberg und Herscheid liefert das Team ohne Mindestbestellwert und ohne zusätzliche Kosten aus. Kontakt: 02722/6577888, www.facebook.com/Cattlemens.Attendorn und www.cattlemens-attendorn.chayns.net.

Attendorn: Angebote von Lebensmittelhändlern

„Senfmühle“: Von Senf über Marmelade bis hin zu Brotbackmischungen: Ulrike Horenkamp und ihr Team liefern Produkte ins ganze Sauerland aus. Abholungen sind möglich von dienstags bis samstags, 9.30 bis 13 Uhr. Kontakt: 02722/9769938, info@sauerlandsenf.de und www.sauerlandsenf.de.

Attendorn: Angebote der Apotheken

„Löwen Apotheke“: Trotz geöffneten Geschäfts bietet die Löwen Apotheke einen Lieferdienst an. Bestellungen nimmt das Team per App („RezeptDirekt“) oder im Webshop entgegen. Kontakt: 02722/4088 und www.loewen-apotheke-attendorn.de.

„Nicolai-Apotheke“: Ab einem Bestellwert von 30 Euro liefern die Mitarbeiter die Produkte kostenlos in ganz Attendorn (inklusive Dörfer) und nach Heggen aus, darunter wird eine Gebühr von 3 Euro fällig. Das Team nutzt ebenfalls die App „RezeptDirekt“ für Vorbestellungen. Kontakt: 02722/2031, info@meine-nicolai-apotheke.de und www.meine-nicolai-apotheke.de.

Drolshagen: Angebote der Einzelhändler

Julia Sondermann bietet in ihrem Laden „Stallkind" in Berlinghausen Videoshopping mit anschließendem kontaktlosen Lieferservice oder Versand an. Foto: Verena Hallermann / WP

„Das Stallkind“: Inhaberin Julia Sondermann bietet in ihrem Laden voller Deko- und Geschenkideen Videoshopping mit anschließendem kontaktlosen Lieferservice oder Versand an. Kontakt: 0171/8131778, sondermann.julia@web.de, Instagram „das_stallkind“ und www.stallkind.com.

Drolshagen: Angebote der Restaurants und Cafés

„Landgasthof zur Bauernschänke“: Inhaber Klaus-Dieter Stock hat einen Abholservice eingerichtet, der nahezu täglich in Anspruch genommen werden kann – außer dienstags, da ist Ruhetag. Abholzeiten: montags sowie mittwochs bis samstags von 17 bis 20 Uhr, sonntags von 11.30 bis 13.30 Uhr und 17 bis 20 Uhr. Kontakt: 02763/351, bauernschaenke@t-online.de oder www.zurbauernschaenke.de.

„Restaurant Schürholz“: Tomas Matic und sein Team bieten zu den gewöhnten Öffnungszeiten (dienstags bis samstags: 11.30 bis 14.30 Uhr und 17.30 bis 23 Uhr; sonntags: 11.30 bis 23 Uhr) einen Abhol- und Lieferservice an. Kontakt: 02761/8392366 und www.restaurant-schuerholz-drolshagen.business.site

Finnentrop: Angebote der Einzelhändler

„Bamenohler Lädchen“: Geschenk- und Dekorationsartikel sowie Modeschmuck und Co. liefert das Team ab sofort auch bis vor die Haustür. Kontakt: 02721/7199910, 0172/7608818, bamenohler-laedchen@gmx.de und auf www.facebook.com/bamenohlerlaedchen.

„Buchhandlung am Rathaus“: Telefonisch, per E-Mail oder im Online-Shop können Kunden Bücher, Spiele und Co. bestellen, die mit dem „Büchertaxi“ vorbeigebracht werden (Funktion „Abholung“ auf der Homepage anklicken). Wer im Online-Shop die Funktion „Versand“ auswählt, bekommt die Lieferung vom Großhändler zugestellt, was jedoch bis zu sieben Tage dauern kann. Bestellungen ab 20 Euro sind versandkostenfrei. Kontakt: 02721/6789, info@buchhandlungamrathaus.de und www.buchhandlungamrathaus.buchkatalog.de

Finnentrop: Angebote der Restaurants und Cafés

„Gasthof Bischoff“: Dienstags bis sonntags (12 bis 14 Uhr und 17 bis 22 Uhr) liefern die Mitarbeiter ab einem Bestellwert von 20 Euro Speisen und Getränke nach Hause. Kontakt: 02395/3768848 und www.gasthofbischoff-lenhausen.com

Kirchhundem: Angebote der Einzelhändler

Geschäftsinhaberin Petra Lenneper bietet in ihrem Geschäft in Kirchhundem einen kontaktlosen Uhrenreparaturservice an. Foto: Volker Eberts

„Petra Lenneper – Uhren und Schmuck“: Kunden können ihre Uhren zur Reparatur in den Briefkasten werfen. Auf den dazu bereitgestellten Reparaturtüten können sie Namen und Telefonnummer hinterlassen und erhalten einen Rückruf bei erfolgter Reparatur. Kontakt: 02723/979801, petra@petralenneper.de und www.petralenneper.de.

Kichhundem: Angebote der Restaurants und Cafés

„Landgasthof Schwermer“: Das Team veröffentlicht auf seinem Instagram-Account jede Woche die aktuelle Speisekarte für das Wochenende (Samstag und Sonntag). Vorbestellungen werden telefonisch oder über Instagram angenommen. Die Speisen können von den Kunden dann zu einer bestimmten Zeit abgeholt werden, die vorher mitgeteilt wird. Die Abholung soll im Zehn-Minuten-Takt erfolgen, damit Warteschlangen vermieden werden. Kontakt: 02723/7638, 0160/5542352 oder per Instagram „rheinweserturm“.

Kirchhundem: Angebote von Lebensmittelhändlern

„Dorfladen Albaum“: Vereine aus Albaum und Böminghausen bieten in Kooperation mit dem Dorfladen eine Einkaufshilfe an. Dazu kann der Kunde im Dorfladen anrufen und seine Bestellungen durchgeben während der Öffnungszeiten (Montag bis Freitag: 8 bis 11 Uhr und 15 bis 17 Uhr, Samstag, 7 bis 11 Uhr). Das Team stellt den Einkauf dann zusammen und ruft den Kunden zurück, um die Uhrzeit der Lieferung und die Kosten mitzuteilen. Das Geld soll dann an der telefonisch vereinbarten Stelle außerhalb des Hauses bereit liegen. Kontakt: 02723/6859671.

Kirchhundem: Angebote der Apotheken

„Hundem-Apotheke“: Medikamente können telefonisch vorbestellt und anschließend vom Kunden abgeholt oder aber vom Apotheken-Lieferdienst nach Hause gebracht werden. Kontakt: 02723/7622 und www.hundem-apotheke.de

Lennestadt: Angebote der Einzelhändler

„Bücher Hamm“: Bernd und Marcus Meier haben die Krise zum Anlass genommen, um ihre Artikel fortan auch in einem Online-Shop anzubieten. Um eine Fachberatung im Hinblick auf Bettsysteme, Matratzen und Lattenroste zu gewährleisten, haben sie eine Beratungshotline eingerichtet. So sollen Online-Einkauf und Video-Konferenz miteinander verknüpft werden. Kontakt: 02723/95690 (Lennestadt), 02761/90986 (Olpe) oder info@betten-meyer.de. Mehr Infos unter www.betten-meyer.de.

„Bücher Hamm“: Im Online-Shop können Bücher, Filme und Spiele weiter gekauft werden und werden per Post verschickt. Im Raum Lennestadt-Kirchhundem liefern die Mitarbeiter die Waren auch nach Hause. Kontakt: 02723/5289, buecher.hamm@t-online.de und www.buecher-hamm.de

„Eberts Schuhe“: Das Team bietet eine telefonische Beratung an und liefert kontaktlos bis an die Haustür. Kontakt: 02723/95440, info@schuh-eberts.de und www.schuh-eberts.de

„Elsper Blumenkörbchen“: Seit dem 24. März darf das Geschäft zwar wieder geöffnet sein, Inhaber Ingo Theile Rasche bietet aber weiterhin einen Lieferservice an. Blumensträuße bitte ein bis zwei Tage vorbestellen. Kontakt: 02721/1445, 0171/8142569, info@elsper-blumenkoerbchen.de, www.elsper-blumenkoerbchen.de oder bei Instagram „elsperblumenkoerbchen“.

„Sportschneider“: Das Geschäft hat einen „VIP-Service“ ins Leben gerufen: Wenn dem Kunden ein Produkt auf der Homepage gefällt, kann er sich per Telefon oder E-Mail melden mit Angabe zu Größe und Schuhgröße. Ein Mitarbeiter bringt den Artikel dann zum Wunschtermin nach Hause zum Anprobieren vorbei oder verschickt ihn. Kontakt: 02723/6646 oder sportfabrikschneider@gmail.com

Lennestadt: Angebote der Restaurants und Cafés

„Grill-Restaurant Zur Brücke“: Täglich von 10 bis 20 Uhr (dienstags ist Ruhetag) – findet hier ein Außer-Haus-Verkauf statt. Kontakt: 02721/82800, info@grillrestaurant-zur-bruecke.de, www.facebook.com/GrillrestaurantZurBruecke und www.grillrestaurant-zur-bruecke.de

„Diekhof – Gasthof Schnütgen“: Abholservice von Ostersamstag bis Ostermontag, ansonsten freitags bis sonntags von 17.30 bis 20.30 Uhr. Kontakt: 02721/81282.

„Suerlänner Eck“: Familie Linneweber bietet sowohl einen Mitnahme- als auch einen Lieferservice an. Letzterer erfolgt ab einem Bestellwert von mindestens 30 Euro und nur innerhalb von Bilstein, Kirchveischede und Oberveischede, dafür aber kostenlos. Von Mittwoch bis Sonntag, jeweils in der Zeit von 17.30 bis 20 Uhr, ist das Team im Einsatz. Bestellungen werden ausschließlich telefonisch entgegengenommen. Kontakt: 02721/81252 oder www.suerlaenner-eck.de.

Olpe: Angebote der Einzelhändler

„Das Haus“ und „Du und Ich“: Inhaberin Tina Laarmann stellt täglich auf ihrem Instagram-Account Neuheiten vor, die Kunden per E-Mail, Handynummer oder direkt per Instagram-Nachricht bei ihr bestellen können. Auf Wunsch, können Kunden auch per Video-Telefonie durch den Laden geführt werden. Kontakt: 0151/20730875 oder mail@dashaus-olpe.de. Mehr Infos unter www.dashaus-olpe.de oder bei Instagram „dashaus_olpe“.

„Edel & Stahl“: Heike Rentrop und ihr Team bieten keinen klassischen Online-Shop an, präsentieren ihre Waren aber ausführlich auf ihrer Homepage und dem Instagram-Account. Bestellungen werden per WhatsApp entgegen genommen und anschließend nach Hause verschickt. Kontakt: 0151/41680203, www.edelundstahl.com und auf Instagram „edelundstahl_heike.rentrop“

„Euronics Hüpper, Haustechnik-Küchen-Service“: Vom Staubsaugerbeutel bis zur Waschmaschine. Hüpper liefert und repariert unter dem Motto „für dein bestes zu Hause der Welt“. „Der Kunde ruft an, wir beraten am Telefon oder schicken Daten per Mail oder WhatsApp. Wenn der Kunde bestellt, kann er die Ware nach Ankündigung vor dem Geschäft abholen oder wir liefern sie aus,“ so Maria Valpertz von Euronics Hüpper. Kontakt: 02761/4664, info@huepper-olpe.de oder www.huepper-olpe.de

„Kraftlook“: Klaus-Dieter Kraft vermarktet seine Mode zurzeit auf seinem Instagram- und Facebook-Kanal und liefert die Ware auf Wunsch kostenlos nach Hause. Kontakt: 0160/94941167, info@kraft-moden.de, Instagram „kraftlook“, www.facebook.com/KraftHerrenmode und www.kraft-moden.de

„Trag’s mit Fassung“: Melanie Allebrod und Marina Schufft sind abseits von ihrem Lädchen in der Kölner Straße sehr bei Instagram aktiv. Jeden Sonntag wird ein Outfit der Woche vorgestellt, inklusive Verlinkung zum Online-Shop zum Nachkaufen. Kontakt: 02761/8341879, www.tragsmitfassung.com und bei Instagram „tragsmitfassung“.

Olpe: Angebote der Restaurants und Cafés

„Big Burger House“: Mit der neuen Verordnung haben sich auch die Öffnungszeiten für das Lokal geändert. Dienstags bis donnerstags (17 bis 22 Uhr), freitags (11 bis 14 Uhr und 17 bis 23 Uhr), samstags (15 bis 23 Uhr) und sonntags (13 bis 23 Uhr) können die Gerichte wahlweise abgeholt oder geliefert werden. Kontakt: 02761/9434494.

„Haus Häner“: Das Team hat eine komprimierte Speisekarte entworfen, deren Gerichte alle zur Mitnahme gedacht sind. Freitags (16 bis 20 Uhr), samstags (16 bis 20 Uhr) und sonntags (12 bis 19 Uhr) können Kunden das Essen abholen. Kontakt: 02761/5513 und www.haus-haener.de.

„Hotel Albus“: Katja Bruse-Albus hat für das Wochenende einen „Albus to go“-Service eingerichtet, so dass sich Kunden eine Auswahl der Gerichte an der Rezeption abholen können. Geöffnet ist samstags, 15 bis 20 Uhr, und sonntags, 11 bis 17 Uhr. Kontakt: 02761/6885, info@hotel-albus.de und www.albus-hotel.de.

„Schröders Café“:Montags bis samstags, jeweils von 12 bis 18 Uhr, gibt es Kuchen, Kaffee und Co. als Take-away. Kontakt: 02761/6069831, info@schroeders.cafe, bei Instagram „schroederscafe“ und unter www.schroeders.cafe.

Wenden: Angebote der Einzelhändler

„Bücherei Wenden“: Das Team packt Kisten mit Büchern, Gesellschaftsspielen, Hörbüchern, DVD und vieles mehr, die nach Absprache abgeholt werden können. Für Risikogruppen gibt es einen Lieferservice. Der Bestand ist unter www.bibkat.de/wenden einzusehen. Kontakt: koeb-wenden@web.de und www.koeb-wenden.jimdo.com.

„Handverliebt“: Andrea Bamberger näht, strickt und häkelt Kleidung und Accessoires für Babys, Kinder und Erwachsene. Außerdem stellt sie Schmuck, Geschenkartikel und Dekoration her. Sie bietet sowohl Gutscheine als auch einen Abholservice an. Kontakt: 0171/3006992, A.bamberger@handverliebt.de und www.handverliebt.de.

„Herzstück“: Jana Fiebig-Luke personalisiert Herzstücke in Form von Schmuck, Mode und Accessoires. Die Waren können sowohl abgeholt als auch per Post versendet werden. Kontakt: herzstueck@yahoo.com, auf Instagram „janasherzstuecke“ und www.janas-herzstuecke.de.

„Naturwerkstatt“: Melanie Mandok erstellt handgefertigte Dekorationen aus Naturmaterial und Beton. Über ein „Abholkörbchen“ können die Kunden die Waren abholen und das Geld passend in den Briefkasten werfen. Kontakt: 0157/74319084, melanie.mandok@web.de oder über Facebook www.facebook.com/naturwerkstatt.wenden

„Papeteriekunst – Kathrin Moos“: Die Inhaberin verkauft Papeterieartikel aus Eigen- und Fremdherstellung. Seit Kurzem hat sie auch einen Online-Shop eingerichtet (https://papeteriekunst.einzelheld.de). Im Raum Wenden bietet sie einen kostenlosen Lieferservice an oder verschickt die Waren. Kontakt: 0157/78881903, k.moos@papeteriekunst.de und www.papeteriekunst.de.

„Schuhhaus Häner“: Über den Online-Shop können Kunden Schuhe, Sportartikel und Accessoires kaufen. Der Artikel wird dann nach Hause geliefert, falls er nicht passt, wird er auch wieder abgeholt. Kontakt: 02762/929122, info@schuhhaus-haener.com, www.schuhhaus-haener.com oder über Facebook www.facebook.com/derschuhladenwenden

„Weiß & Co“: Elke Stracke steht in ihrem Wohn-, Deko- und Accessoires-Geschäft weiterhin beratend zur Seite, verschickt Fotos an Kunden und liefert auf Wunsch nach Hause. Kontakt: 0176/60015379, info@weiss-und-co-wenden.de und www.weiss-und-co-wenden.de.

„Zeitlos“: Inhaberin Petra Werthenbach hat einen Online-Shop eingerichtet, ab 30 Euro Einkaufswert entfallen die Versandkosten. Im skandinavischen Design verkauft sie Deko, Schmuck, Uhren und weitere Accessoires. Kontakt: 0175/8907909, zeitlos-wenden@t-online.de, Instagram „zeitlos.wenden“ und www.zeitloswenden.de.

Wenden: Angebote der Restaurants und Cafés

„Akdeniz Grill Gerlingen“: Ekrem Özkan bietet sowohl einen Abhol- als auch einen Lieferdienst an. Kontakt: 02762/928108 oder Akdenizgerlingen@gmail.com.

„Alanya Grill Wenden“: Hier gibt es Speisen sowohl zum Abholen als auch zum Liefern lassen. Kontakt: 02762/9882705, 0176/87917586 oder Farah.naso@gmail.com.

„Landgasthof Scherer“: Familie Butzkamm hat einen Drive-in-Schalter an ihrem Restaurant eingerichtet. Kartenzahlung ist nicht möglich, das Bargeld soll nach Möglichkeit passend mitgebracht werden. Für Personen, die älter als 65 Jahre sind und in Schönau leben, bringt ein Mitarbeiter das Essen auch kostenlos vorbei. Kontakt: 02762/3611, 0176/20252992, gasthof-scherer@t-online.de und www.gasthof-scherer.de.

„Landhaus Berghof“: Christian Siepermann bietet am Wochenende (Samstagabend und Sonntagmittag) einen Abholservice für seine Gäste an. Kontakt: 02762/5266, Landhaus-Berghof@t-online.de und www.Landhaus-Berghof.de.

„Restaurant Santorini“: Alle Speisen werden hier zur Abholung angeboten. Kontakt: 02762/5263, info@santorini-wenden.de und www.santorini-wenden.de.

Wenden: Angebote der Apotheken

„Antonius-Apotheke“: Das Team hat einen Online-Shop über seine Internetseite eingerichtet, auf der man auch (verschreibungspflichtige) Rezepte reservieren kann. Die Medikamente liegen dann zu einem Wunschtermin zur Abholung bereit. Es kann aber auch ein Lieferservice mit anschließender EC-Karten-Bezahlung in Anspruch genommen werden. Kontakt: 02762/93010, info@antonius-apotheke-wenden.de und www.antonius-apotheke-wenden.de.