Corona: Familie bastelt Schutzvisiere mit dem 3D-Drucker

Schutzmasken sind derzeit so begehrt wie nie zuvor. Kein Wunder. Immerhin müssen die Menschen ab Montag in Bus und Bahn sowie beim Einkaufen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Ein einfaches Baumwolltuch, das um den Kopf gebunden wird, reicht dabei aber völlig aus. Die Schutzvisiere der Familie Bieker aus Rhode sind da schon wesentlich professioneller. Diese stammen aus dem 3D-Drucker und werden im St. Martinus-Hospital in Olpe eingesetzt. Wie viel Aufwand wohl dahinter steckt?

Eigentlich nur ein Hobby

Familie Bieker das sind Michael (37), Juliane (32), Jana (7) und Lexi (5). Die beiden Kinder kommen gerade aus der Tagesbetreuung und haben sich mit ihren Eltern für ein Interview rund um das Telefon versammelt. „Der steht jetzt schon seit längerer Zeit hier“, erzählt der zweifache Vater und Ingenieur mit Blick auf seinen 3D-Drucker. „Im Prinzip ist das ein Bastel-Hobby. Für Kleinigkeiten rund um das Haus. Mal ein Scharnier hier, mal ein Zahnrad da.“ „Oder auch Spielzeug für einen Kindergeburtstag“, ergänzt Rettungssanitäterin Juliane Bieker. „Und einen Totenschädel“, ruft Lexi laut dazwischen. „Naja, einen Schädel haben wir mal gedruckt“, korrigieren die Eltern schmunzelnd.

Info Der Erfinder Josef Prusa Der tschechische Hersteller und Erfinder Josef Prusa hat sich schon längst einen Namen in der 3D-Druckindustrie gemacht. Der Mann ist 30 Jahre alt und hat an der Wirtschaftsuniversität in Prag studiert. Seit 2012 gibt es sein 3D-Druck-Unternehmen Prusa Research mit Sitz in Prag.

Aufgrund der prekären Versorgungslage mit Schutzausrüstung hatte sich die Familie gefragt, wie sie helfen könnte. Und da sind sie auf die Idee von Josef Prusa, ein tschechischer 3D-Drucker-Hersteller, gestoßen. Er hat nämlich einen Prototyp für ein gedrucktes Schutzvisier hergestellt, diesen mit weiteren Experten über das Internet optimiert, ihn in einem tschechischen Krankenhaus zur Serienreife gebracht – und seine Idee letztlich der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Das hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet, immer mehr Menschen eifern ihm nach. „Wir haben uns gedacht, wir versuchen das auch mal“, erzählt Michael Bieker. Gesagt, getan. Die Familie macht sich an die Produktion und findet schnell erste Abnehmer.

Gedruckte Schutzvisiere? Klingt einfach und vor allem schnell gemacht. Zunächst einmal braucht man natürlich einen 3D-Drucker. Dort entstehen zwei Teile, praktisch der obere und der untere Teil des Schutzvisiers. Außerdem braucht man noch eine Plexiglas-Folie und Gummiband für die Befestigung am Kopf. Doch die Produktion dauert. Die Druckzeit beträgt pro Schutzvisier dreieinhalb Stunden. „Das waren also mehr Wochen als Tage, die wir dafür gebraucht haben“, berichtet Michael Bieker. „Aber wir haben die Zeit wirklich gerne investiert.“

Der 3D-Drucker stand zunächst im Wohnzimmer. Das war natürlich ziemlich laut, was die beiden Kinder nicht so toll fanden. „Am Ende habe ich nichts mehr gehört“, ruft Lexi.

In die Waschküche verbannt

Es half also nichts, der Drucker musste in die Waschküche wandern. So sind insgesamt 40 Schutzvisiere für die Mitarbeiter im St- Martinus-Hospital in Olpe entstanden. Die Kinder haben neben selbstgemalten Motivationsbildern noch Etiketten gebastelt. Dafür musste natürlich ein passender Spruch her, der die Situation auf den Punkt bringt: „Doofes Corona“. Vom Krankenhaus haben sie zur Belohnung ein riesen Osterei und einen Gutschein bekommen. Auch die Materialkosten hat das Krankenhaus erstattet.

Momentan ruht die Produktion. Denn auch hier wird das Material knapp. Weltweit ist der Bedarf groß, Plexiglas ist momentan nicht zu bekommen. „Wenn es da was Neues gibt, läuft das wieder an“, sagt Michael Bieker. „Wir sind auch nicht die einzigen, die sowas machen. Im Kreis Olpe gibt es noch deutlich mehr Leute, die sowas machen.“