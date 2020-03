Kreis Olpe. Ein mit dem Coronavirus infizierter Menschen aus;M dem Kreis Olpe ist gestorben.

Der Kreis Olpe beklagt das erste Todesopfer in der Coronakrise. Mittlerweile gibt es im Kreis zudem 127 infizierte Menschen, 35 mehr als noch am FreitagM. Diese Zahlen teilte das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf am Nachmittag mit. Die Kreisverwaltung will in Kürze detaillierte Zahlen bekannt geben.