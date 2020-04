Corona-Hilfsaktion im Kreis Olpe: „Zusammen schaffen wir das“

Ob Einkaufen, Medikamente beim Apotheker abholen oder mit dem Hund Gassi gehen: Für potenzielle Risikopatienten in der Coronakrise sind diese alltäglichen Aufgaben zu gefährlichen Herausforderungen geworden.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Damit Betroffene möglichst nicht vor die Haustür gehen müssen und die Ansteckungszahlen weiter eingedämmt werden, hat Markus Timme aus Olpe die Initiative „Miteinander – im Kreis Olpe“ ins Leben gerufen. „Bevor ich nur Zuhause herumsitze, kann ich auch anderen meine Hilfe anbieten“, sagt der 50-Jährige.

Markus Timme aus Olpe hat die Initiative "Miteinander - im Kreis Olpe" gegründet. Foto: Maximilian Müller

Die Idee kam dem zurzeit dienstunfähigen Lehrer vor ein paar Wochen. Im Radio verfolgte er eine Sendung, in der Menschen vorgestellt wurden, die solidarische Angebote in ihrer Stadt zusammentrugen. Auch bei Twitter sei er auf mehrere Initiativen im Zeichen der Nachbarschaftshilfe aufmerksam geworden. Dieses Konzept wollte er auch in seine Heimat holen; vor gut zwei Wochen fiel dann der Startschuss für „Miteinander – im Kreis Olpe“.

31 freiwillige Helfer

Bislang haben 31 freiwillige Helfer ihre Unterstützung bei dem Netzwerk angeboten, 50 Haushalte im Kreis Olpe nutzen das Angebot schon. „Es könnten aber noch viel mehr sein“, meint Timme. Theoretisch sei es ja ein gutes Zeichen, wenn nicht so viele Bürger auf fremde Unterstützung angewiesen seien. Timme vermutet bei den Menschen aber eher eine Scheu, Hilfe für etwas anzunehmen, was sie vor der Corona-Pandemie selbstständig erledigen konnten. Dabei gehe es keinesfalls um Bevormundung, sondern darum, ältere und bereits vorerkrankte Personen nicht unnötig einer Gefahr auszusetzen.

Kreis Olpe Unterstützer gesucht Aktuell sucht die Initiative noch Unterstützer in Kirchhundem. Wer Interesse hat, mitzuhelfen, kann sich bei Markus Timme unter 0151 46643579 melden oder unter

info@kreis-olpe-hilft.de

Die Botschaft, die Markus Timme und sein Team vermitteln möchten: „Zusammen schaffen wir das!“ Zentrale Anlaufstelle für Helfende und Hilfesuchende ist die neu eingerichtete Homepage www.kreis-olpe.hilft.de.

Dort können Nutzer zunächst ihre jeweilige Kommune auswählen und schließlich Kontakt zu dem dort zugeteilten Organisator per Telefon, E-Mail oder über das Homepage-Formular aufnehmen. Die Hilfe soll schnell und unkompliziert sein – auch, wenn es um Einkäufe geht. „Die Waren können entweder nach der Lieferung bar oder per Überweisung bezahlt werden“, erklärt Timme. Die Daten hierfür werden bereits während des Einkaufs geliefert. „Zusammenhalten in Zeiten von Krisen ist wichtig. Keiner soll alleine sein“, meint Timme.

Mehr Infos auf www.kreis-olpe-hilft.de