Corona im Kreis Olpe: Antworten auf häufig gestellte Fragen

Das Coronavirus sorgt weiterhin für traurige Schlagzeilen. Immer mehr Menschen im Kreis Olpe erkranken, die Zahl der Todesfälle steigt. Die Bürger sind verunsichert. Warum werde ich nicht getestet? Warum dauert mein Test-Ergebnis so lange? Unsere Zeitung hat die häufigsten Leser-Fragen gesammelt und sie Michael Färber, dem Leiter des Fachbereichs Jugend, Gesundheit und Soziales des Kreises Olpe, gestellt.

Michael Färber an seinem Schreibtisch im Kreishaus. Foto: Kreis Olpe

1. Ich wurde positiv getestet. Meine Frau und meine Tochter leben mit mir in einem Haushalt. Warum werden sie nicht auch getestet? Die sind doch jetzt total verunsichert.

Nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) gelten Voraussetzungen zum Umgang mit Kontaktpersonen. Personen, die zwar in Kontakt der positiv getesteten Person stehen, wie im gemeinsamen Haushalt lebende Familienangehörige, werden nur getestet, wenn sie auch Krankheitssymptome zeigen. Ein Test stellt immer nur eine Momentaufnahme dar.

Ohne Symptomatik der im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen würde aller Wahrscheinlichkeit nach der Befund zu dem Test negativ ausfallen und keine Aussagekraft haben.

Um eine Verbreitung des Erregers dennoch wirksam zu unterbinden, wird auch für die nicht erkrankten Personen aus dem Haushalt eine Quarantäne angeordnet. Diese müssen sich dann beim Gesundheitsamt melden, sobald sie Symptome entwickeln.

2. Gibt es eine Prioritäten-Liste? Manche haben keine typischen Symptome und werden trotzdem getestet. Andere haben typische Symptome und werden nicht getestet. Wer entscheidet das überhaupt? Was sind die Kriterien?

Die Kriterien zur Testung werden wie bereits erwähnt vom RKI beschrieben und fortlaufend vom RKI an die aktuelle Situation des Verlaufs der Ausbreitung angepasst. Der Kreis Olpe folgt diesen Empfehlungen bei der Vergabe der Termine zur Testung. Mit einer Ausnahme: Bei positiven Nachweisen von Bewohnern oder Mitarbeitern in Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Behindertenhilfe weicht der Kreis Olpe davon ab.

In diesen Einrichtungen befindet sich die größte Risikogruppe im Hinblick auf Ausmaß und Folgen einer Covid-19 bedingten Erkrankung. Hier testen wir alle Bewohner und Mitarbeiter, um ein möglichst vollständiges Bild des Infektionsgeschehens zu bekommen.

3. Ich habe gehört, dass auch der Hausarzt Corona-Tests durchführen kann. Stimmt das? Warum muss ich dann zu einer Test-Station?

Wenn Sie sich mit typischen Anzeichen einer Covid-19 Infektion an Ihrem Hausarzt wenden, entscheidet der Hausarzt, ob er selbst den Test durchführt oder einen Test durch das Gesundheitsamt veranlasst. Durch die Tests des Gesundheitsamtes ist sichergestellt, dass alle Daten erfasst werden und an zentraler Stelle zusammenfließen.

So erhalten wir einen gesamten Überblick über den Infektionsverlauf im Kreis Olpe, um über weitere Maßnahmen entscheiden zu können. Die Terminvergabe zum Abstrich erfolgt in der Regel noch am Tag des Eingangs der Meldung durch den Hausarzt. Die zentralen Stellen, an denen der Abstrich erfolgt, sind in Bezug auf die Kapazitäten gut aufgestellt.

4. Bei manchen liegt das Test-Ergebnis total schnell vor, andere bekommen das total spät – woran liegt das? Am Promi-Bonus?



Einen „Promi-Bonus“ gibt es nicht! Wir vergeben die Termine nach Eingang der Anforderung – wie beschrieben in der Regel am gleichen Tag – und selbstverständlich unabhängig von der Person. Der Transport Proben zu den Laboren erfolgt jeden Tag nach den Abstrichen. Die Labore haben ihre Kapazitäten seit Beginn des Geschehens kontinuierlich ausgebaut – geraten aber auch immer wieder an ihre Grenzen. Der Kreis Olpe arbeitet aktuell mit zwei Laboren zusammen und gibt die Ergebnisse grundsätzlich am Tag des Befundeingangs weiter – auch samstags und sonntags. Wenn kein Anruf erfolgt, liegt noch kein Ergebnis vor.





5. Kann man überhaupt von „Corona-Toten" sprechen? Also lässt sich überhaupt klären, ob der Betroffene an oder mit Corona gestorben ist?

Für die Statistik ist jeder Verstorbene, der positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, ein „Corona-Toter“. Ob das Virus allerdings ursächlich für den Tod des Menschen war, kann nicht einfach gesagt werden. Gerade bei älteren Menschen liegen häufig mehrere Vorerkrankungen vor, die für den Tod verantwortlich sind.