Corona im Kreis Olpe: Kosmetiker dürfen wieder öffnen

Die Regale sind gefüllt. Cremes, Augenpflegen und Beauty-Masken warten auf ihre Anwendung. Nur der Behandlungsstuhl ist noch frei. Melanie Siekmann muss gemäß der Sicherheitsmaßnahmen in der Corona-Krise zunächst noch einige Erledigungen tätigen, bevor sie wieder Kunden in ihrem Kosmetikinstitut in Olpe empfängt. Schließlich kam die Entscheidung, dass jetzt auch wieder Schönheitssalons öffnen dürfen, am Wochenende relativ überraschend. „Aber ich freue mich sehr“, sagt die Kosmetikerin. „Endlich kehrt wieder ein bisschen Normalität ein.“

Zeit mit Produktverkauf überbrückt

Melanie Siekmann ist 39 Jahre alt und lebt mit ihrer Familie in Olpe. Ihr Kosmetikinstitut hat sie direkt nebenan integriert. Und das nun schon seit 17 Jahren. Viele Kunden halten ihr seither die Treue – auch während der Corona-Krise. Seit Mitte März ist ihr Schönheitssalon nun schon geschlossen. Melanie Siekmann hat die Zeit mit dem Verkauf ihrer Produkte überbrückt. Selbstverständlich kontaktlos. Außerdem arbeitet sie parallel noch als Arzthelferin. Und mit ihren beiden Kindern, 15 und acht Jahre alt, wird es zuhause auch nicht langweilig. „Ein eigenes Kosmetikstudio war schon immer mein Traum“, erzählt die zweifache Mutter., die an der Kosmetikschule in Köln gelernt hat. „Ich bin mein eigener Chef, meine Arbeit lässt sich gut mit der Familie verbinden und ich liebe einfach meine Kunden.“

Als am Samstag bekannt wurde, dass Kosmetikstudios wieder öffnen dürfen, kamen zunächst einige Fragen auf. Was muss ich alles beachten? Und in welchem Zeitraum kann ich das alles umsetzen? Parallel meldeten sich bereits die ersten Kunden, die einen Termin vereinbaren wollten. Aber erst gibt es noch einiges zu erledigen. Melanie Siekmann darf nur mit FFP2-Maske und Schutzvisier sowie Handschuhen arbeiten. Ihren Masken-Vorrat muss sie aber noch aufstocken. Aktuell gibt es Lieferschwierigkeiten und der Preis spielt auch eine Rolle. Außerdem braucht die gelernte Kosmetikerin Einmalhandtücher und Einmalauflagen. Den Stoffbezug, der sonst auf dem Behandlungsstuhl liegt, kann sie vorerst nicht mehr verwenden.

Hände waschen und desinfizieren

Die Hygienestandards waren schon immer hoch. Dementsprechend war auch zunächst die Verwunderung groß, dass Kosmetikstudios von den Lockerungen ausgenommen waren. Dennoch gibt es neben der Masken- und Schutzvisier-Pflicht noch einige weitere Maßnahmen zu beachten: Eine wichtige Grundvoraussetzung ist, dass der Kunde wirklich gesund ist. Selbst bei einem kleinen Schnupfen soll der Termin abgesagt werden. Schließlich müssen für die Gesichtsbehandlungen die Mund-Nasen-Bedeckungen, die der Kunde ansonsten immer tragen muss, abgenommen werden. Außerdem sind die Kunden verpflichtet, sich beim Betreten des Kosmetikinstitutes die Hände zu waschen und zu desinfizieren. Kontaktdaten und der Aufenthaltszeitraum müssen dokumentiert werden. „Ich kenne meine Kunden“, sagt Melanie Siekmann. „Wir kriegen das hin, da mache ich mir keine Sorgen.“

Weiterhin: Zeitschriften oder Getränke gibt es nicht. Auch dürfen keine Tester rausgegeben werden wie beispielsweise Nagellack oder Lippenstift. Alle Arbeitsutensilien wie Pinzetten oder Pinsel müssen jedes Mal desinfiziert werden. Daher bietet Melanie Siekmann vorerst auch keine Make-up-Behandlungen an. Begleitpersonen sind nicht erlaubt. Die Arbeitskleidung muss die Kosmetikerin im Institut lassen, Kontaktpunkte zur Kleidung ihrer Kunden müssen vermieden werden. Bei der Terminvergabe achtet sie darauf, dass sich die Kunden nicht begegnen.

Ihren ersten Termin nach der Corona-Pause hat sie am Montag, 25. Mai. Die Nachfrage ist enorm, die Freude bei den Kunden groß. „Mein Termin-Kalender ist bis Ende Juni bereits voll“, erzählt Melanie Siekmann. Mit Blick auf die Sicherheitsmaßnahmen zeigt sie sich entspannt, Sorgen macht sie sich keine. „Wir müssen uns halt dran halten“, erklärt sie. „Schließlich sind mir mein Job und die Sicherheit meiner Kunden sehr wichtig.“