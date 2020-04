Corona im Kreis Olpe: Muss ich das Fitnessstudio bezahlen?

Kreis Olpe. Das Coronavirus legt weiterhin das gesellschaftliche Leben lahm. Schulen und Gastronomien sind geschlossen, Veranstaltungen abgesagt. Und nicht nur das. Sportvereine müssen die Spiele und das Training einstellen und auch die Fitnessstudios haben die Türen geschlossen. Aber muss ich die Gebühren trotzdem bezahlen? Der Olper Rechtsanwalt Klaus Hesse gibt Antworten.

Wie sieht es momentan zum Beispiel mit den Beiträgen für die Fitnessstudios aus? Muss ich die weiter bezahlen?

Klaus Hesse: Das ist ein großes Gebiet. Die Corona-Krise ist höhere Gewalt. Bundesrat und Bundestag haben sich mit dem Thema beschäftigt und kürzlich auch ein Gesetz durchgewunken, das klar macht, dass vertragliche Pflichten wechselseitig ausgesetzt werden können. In der Regel entfällt bei allen sogenannten Dauerschuldverhältnissen, wie beispielsweise Fitnessstudioverträge, die Pflicht zur Beitragszahlung, da die vereinbarte Leistung wegen des behördlichen Verbots nicht erbracht werden kann. Eben weil der Betreiber seine Leistung nicht zur Verfügung stellen kann, hat er keinen Anspruch auf das Geld seiner Kunden. Da steht in den AGB zwar manchmal drin, dass die Beiträge auch im Falle einer höheren Gewalt bezahlt werden müssen, das ist aber unwirksam.







Klaus Hesse. Foto: Privat

Das heißt, ich kann die Zahlungen einfach einstellen?

Die Lastschrift-Verfahren können sie kündigen. Man ist nicht verpflichtet zu bezahlen.





Jetzt ist es ja so, dass der Betreiber nichts dafür kann, dass er sein Angebot nicht zur Verfügung stellen kann…

Das ist richtig. Das ist eine behördliche Anordnung. Es empfiehlt sich in jedem Fall, mit dem Betreiber zu sprechen. Auch hier ist Solidarität und Entgegenkommen gefragt. Schließlich droht da in manchen Fällen auch die Insolvenz. Es besteht die Möglichkeit, eine Vereinbarung zu treffen. Der Betreiber könnte zum Beispiel vorschlagen, dass die Kunden weiterzahlen und dass sie die Leistung in Form von Gutscheinen nach der Corona-Krise ersetzt bekommen. Das müsste aber konkret vereinbart werden.





Wie sieht das bei (Sport-) Vereinen aus?

Da gilt was anderes. Bei Vereinen steht die Mitgliedschaft im Vordergrund, sodass der Beitrag weiterzuzahlen ist, auch wenn der (Sport- oder Musik-) Verein die Leistung im Moment nicht erbringen kann.





Und was ist mit den Gebühren für die Kita?

Bei Kitas besteht keine Zahlungspflicht, es sei denn man hat Anspruch auf eine Notbetreuung. Der Staat zahlt dem Betreiber den Ausfall. Unabhängig hiervon hat der Elternteil, der das Kind zuhause dann betreut und deshalb nicht zur Arbeit kann, bei Kindern bis 12 Jahre Anspruch auf 67 Prozent des letzten Nettolohns, maximal 2016 Euro pro Monat.





Was ist denn, wenn ich aufgrund der Krise jetzt Probleme habe, meine Miete zu bezahlen?

Da hat der Gesetzgeber reagiert und ganz klar festgelegt, dass der Vermieter wegen Zahlungsverzug seinem Mieter nicht kündigen darf. Nach dem neuen Gesetz hat der Mieter sogar das Recht, das Geld bis Juni 2022 nachzuzahlen. Hier muss aber nachgewiesen werden, dass durch die Krise finanzielle Probleme entstanden sind. Bei Darlehnsverträgen für Verbraucher sieht es ähnlich aus.





Inwiefern?



Wenn ich einen Darlehnsvertrag habe, den ich monatlich abbezahle, dann kann ich die Zahlung momentan für eine Weile einstellen. Und zwar vom 1. April bis 30. Juni 2020 hat man einen Anspruch darauf. Allerdings nur beim Endverbraucher, nicht beim Gewerbetreibenden. Also zum Beispiel ein Darlehn für das Auto oder für das Haus. Das gilt übrigens auch bei Strom- und Telefonanbieter. Auch da hat man das Recht, die Beiträge bis zum 30. Juni zu stunden. Das gilt für Verbraucher und Kleinstunternehmer. Umgekehrt ist auch die Bank berechtigt, im begründeten Einzelfall die Stundung zu verweigern.





Das muss der Verbraucher dann aber später zurückzahlen…

Ja, die Beträge fallen natürlich nicht weg, sondern müssen später nachgezahlt werden. Das alles gilt aber ausdrücklich nur dann, wenn nachgewiesen wird, dass man wegen der Krise in eine finanzielle Notlage geraten ist.