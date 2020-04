Corona im Kreis Olpe: Weisser Ring warnt vor Betrügern

Das Coronavirus sorgt weiterhin für Schlagzeilen. Immer mehr Menschen infizieren sich, im Kreis Olpe gibt es den ersten Todesfall (unsere Zeitung berichtete). Die Verunsicherung ist groß. Das ruft leider auch Betrüger auf den Plan. Der Weisse Ring warnt vor Kriminellen, die sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ausgeben. Sie klingeln in Schutzkleidung an der Haustür und geben vor, die Menschen testen zu wollen. Dadurch verschaffen sie sich Zutritt zu der Wohnung. „Das Gesundheitsamt klingelt nicht", betont Marie-Theres Hanfland-Ullrich von der Außenstelle des Weissen Rings für den Kreis Olpe in Lennestadt. „Die rufen an."

Mahnung zur Vorsicht

Doch auch am Telefon ist Vorsicht gefragt. Nicht nur aktuell, sondern generell. Beim sogenannten Enkel-Trick rufen Betrüger ältere Menschen an und geben sich als Enkel aus, der dringend Geld braucht. Andere versuchen die Bürger dazu zu bringen, Geld zu überweisen, um so an ihren Lotto-Gewinn zu kommen. Auch falsche Polizisten sind immer mal wieder im Kreis Olpe aktiv. Hinweise auf Kriminelle, die sich als Mitarbeiter vom Gesundheitsamt ausgeben, gibt es im Kreis Olpe laut Polizei bislang nicht. Die Außenstellen-Leiterin und Rechtsanwältin Marie-Theres Hanfland-Ullrich und der Bundesverband des Weissen Ringes mahnen zur Vorsicht: „Gerade jetzt, wo die Angst groß ist, wird das von Kriminellen ausgenutzt."