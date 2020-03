Corona im Kreis Olpe: Wo die meisten Infizierten leben

Der Coronavirus breitet sich weiter im Kreis Olpe aus. Bei mittlerweile 85 Personen im Kreis (Stand Donnerstag, 26. März) wurde das Coronavirus nachgewiesen, 40 mehr als noch am Vortag. Zudem stehen immer noch hunderte Testergebnisse aus, daher kann es auch in den nächsten Tagen noch einmal einen Anstieg geben.

Auf unserer Karte lässt sich nachvollziehen, in welchen Städten und Gemeinden die Fälle vom Kreis Olpe bestätigt worden sind. Grundlage sind die Daten der Kreisverwaltung.

So verteilt sich die Zahl der Corona-Fälle im Kreis Olpe

Ein Blick in den Kreis zeigt, dass sich die Corona-Fälle (Stand Donnerstag, 26. März) recht ungleich verteilt.

Die meisten bestätigten Infektionen (22) wurden in der Gemeinde Finnentrop registriert. In Lennestadt waren es 18 Fälle. In Attendorn meldet der Kreis 13 bestätigte Fälle. In der Stadt Olpe waren es 10, in Kirchhundem 9, in Drolshagen 7 und in Wenden 6.

