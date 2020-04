Corona in Attendorn: The Flag will Virus vor der Tür halten

Ursula Brandt ist 84 Jahre alt, stammt aus Gummersbach und wohnt seit September 2019 in ihrem eigenen Appartement mit Balkon im Seniorenwohnhaus „The Flag“ an der Hansastraße, dem ehemaligen Schwesternwohnheim. Auch oder gerade in den schweren Zeiten von Corona hat die im Rollstuhl sitzende Dame ihren Humor nicht verloren. „Ich fühle mich wohl, sonst wäre ich nicht mehr hier.“ Da muss auch Hausleiterin Kristin Aubert schmunzeln, die die Gummersbacherin in den Raum geschoben hat. Natürlich mit Mundschutz und Sicherheitsabstand zum Fotografen.

Wie die allermeisten der 62 Bewohner des Seniorenwohnhauses „The Flag“, ein Projekt des Attendorner Unternehmers Dr. Rudolf Muhr, hält sich Ursula Brandt wegen Corona fast nur noch in ihrer Zwei-Zimmer-Wohnung auf. Die Einkäufe erledigt ihre Schwiegertochter. Ein generelles Besuchsverbot gilt für die Männer und Frauen im Alter von 60 bis 92 Jahren nicht. „Wir sind kein Pflegeheim“, betont Hausleiterin Kristin Aubert.

Tagespflege der GFO geschlossen

„95 Prozent der Angehörigen“, so Aubert, „tragen bei ihren Besuchen Mundschutz.“ Mundschutz und Handschuhe sind für die Bringdienste von „Essen auf Rädern“ ohnehin vorgeschrieben. Die Boten legen die verpackten Portionen auf kleine Hocker vor den Wohnungstüren, holen sie dort auch wieder ab und kommen mit den Senioren erst gar nicht in Kontakt. Andere Lieferdienste klingeln unten bei Kristin Aubert. Von dort bringt die bei „The Flag Attendorn“ für die Hausleitung und das Pflegemanagement Verantwortliche die Sachen hoch zu den Senioren. Eine mögliche Infizierung soll so vermieden werden.

Die Tagespflege „Maria Theresia“ der Gemeinnützigen Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe (GFO) im Erdgeschoss ist geschlossen, die Gruppenangebote wurden ausgesetzt. Das Leben für die Bewohner des im Juli 2018 eingeweihten Hauses in unmittelbarer Nähe zur Helios-Klinik spielt sich hauptsächlich in den 56 Einzel- und Doppel-Apartments ab, die alle belegt sind. Nur eine kleine Minderheit geht noch selbst zum Einkaufen in die Stadt. Alle anderen werden von außerhalb oder den Angehörigen versorgt.

Keine Angst vor dem Erreger

Für Dr. Rudolf Muhr ist es wichtig, älteren Menschen auch in seiner Heimatstadt Attendorn die Möglichkeit zu geben, „möglichst lange ein selbstständiges Leben“ in den eigenen vier Wänden zu führen. Ambulante Pflegedienste kümmern sich um die Bewohner, von Pflegegrad 0 bis 4.

Kristin Aubert wohnt seit kurzem mit ihrem Mann und der 93-jährigen Mutter selbst an der Hansastraße 14. Die Seniorin ist noch rüstig und normalerweise gern in der nahen Innenstadt unterwegs. Darauf muss sie jetzt verzichten. Ihre Tochter hat zwar persönlich „keine Angst vor dem Erreger“, versucht aber alles Menschenmögliche, damit der gefährliche Virus nicht ins Haus kommt. Wenn das nicht klappt, greifen auch im betreuten Wohnen von „The Flag“ die vorgeschriebenen Maßnahmen. Und das Krankenhaus ist ja auch nicht weit.