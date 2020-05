Corona: Kinos im Kreis Olpe öffnen erst später im Juni

Theoretisch dürfen Kinos in NRW ab Samstag wieder öffnen. Das geht zumindest aus einem Plan zu den Anti-Corona-Maßnahmen hervor, den die Landesregierung bereits am 6. Mai veröffentlicht hat. Da sich das NRW-Ministerium jedoch erst am Mittwoch – drei Tage vor der geplanten Öffnung – konkreter zu den Hygieneregeln in Kinos geäußert hat, verschiebt sich der Re-Start der Kinos im Kreis Olpe.

Stefan Brögeler, Theaterleiter vom Cineplex Olpe, rechnet mit einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs im Laufe der zweiten Junihälfte. Christin Hanses und Johannes Cordes, die für die beiden Kinos in Attendorn und Lennestadt verantwortlich sind, können noch keinen genauen Zeitpunkt benennen. „Wir werden eine Lösung finden! Zwar noch nicht für dieses Wochenende, aber mit ziemlicher Sicherheit für ganz bald“, schreiben sie auf Facebook.

Konkret heißt es in dem aktuellen Schreiben der Landesregierung: „Bei Konzerten und Aufführungen in Theatern, Opern- und Konzerthäusern, Kinos und anderen öffentlichen oder privaten (Kultur-)Einrichtungen (...) mit bis zu einem Viertel der regulären Zuschauerkapazität, höchstens aber 100 Zuschauern, sind geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern (auch in Warteschlangen) zwischen Personen (...) sicherzustellen.“

Ein Viertel der regulären Zuschauerkapazität: Das bedeutet in erster Linie Umsatzeinbußen für die Kinobetreiber, die seit mittlerweile zweieinhalb Monaten ohne Einnahmen dastehen. „Bei dieser Nachricht mussten wir erstmal schlucken“, so das JAC-Team in Attendorn. Und auch für Stefan Brögeler und sein Kino in Olpe ist klar: „Vor der zweiten Junihälfte lässt sich in Ermangelung neuer Filme kein kostendeckender Betrieb darstellen. Wir nutzen die Zeit bis dahin, um uns mit den Behörden über die Umsetzung der Auflagen auszutauschen.“