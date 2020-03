Corona: Kirchhundemer Bürgermeister Reinéry in Quarantäne

Kirchhundem. Der Kirchhundemer Bürgermeister hatte mehrfach beruflichen Kontakt mit einer positiv getesteten Person und ist am Montag selbst getestet worden.

Andreas Reinéry, Bürgermeister der Gemeinde Kirchhundem, befindet sich momentan in Corona-Quarantäne und wartet auf das Ergebnis eines vom Kreisgesundheitsamt angeordneten Tests. Reinéry auf Anfrage unserer Redaktion: „Am vergangenen Samstag ist mir mitgeteilt worden, dass ich beruflich mehrfach Kontakt zu einer Person hatte, die positiv auf Corona getestet worden ist. Bereits am Montag bin ich in Altenhundem selbst getestet worden und warte jetzt auf das Ergebnis.“

Das Gesundheitsamt habe nach dem positiven Test bei der fraglichen Person alle Personen informiert und zu einem Test aufgefordert, die diese Corona-infizierte Person offenbar als ihren Kontaktkreis der vergangenen Tage angegeben habe. Darunter war auch der Bürgermeister Kirchhundems.

Schnelle Reaktion

Reinéry: „Es hat sich gezeigt, dass die zuständigen Leute des Kreises sehr schnell reagiert haben, sogar am Wochenende.“ Mit dem Testergebnis rechnet der Bürgermeister in den nächsten Tagen.

Seine Arbeit beeinflusse die Quarantäne aber nur insoweit, dass er seine Wohnung gegenüber dem Kirchhundemer Rathaus nicht verlassen dürfe. Seinen Dienst übe er aber aus dem Homeoffice weiter aus. Reinéry: „Ich bin völlig beschwerdefrei, habe als Bürgermeister eine besondere Verantwortung, auch gegenüber meinen Mitarbeitern.“

Mehrere Anträge zu bearbeiten

An Arbeit mangele es in diesen Tagen auch nicht. Trotz der politischen Pause und dem Wegfall sämtlicher Ausschuss- und Ratssitzungen seien mehrere Anträge und Anfragen aus den politischen Fraktionen im Rathaus eingegangen, die die Verwaltung mit vereinten Kräften bearbeiten werde. Ob es eine Art Ältestenratssitzung wie auf Kreis-Ebene mit den Fraktionssprechern des Gemeinderats geben werde oder die Antworten per Email erfolgen müssten, sei noch offen.

Flaper Schulweg

Die SPD-Fraktion hatte Reinéry in einem Schreiben aufgefordert, zu prüfen, ob gemeindliche Bauvorhaben wegen der Corona-Krise nicht besser verschoben werden sollten. Fraktionsvorsitzende Renate Kraume: „Die finanziellen Einbußen zum Beispiel durch Kurzarbeit können von einigen Bürgern und Unternehmen nicht so einfach aufgefangen werden. Bürger sollten in solchen Zeiten nicht noch mit Anliegerbeiträgen aus geplanten und beschlossenen Bauvorhaben belastet werden.“ Auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte Kraume, damit sei auch der Ausbau des Flaper Schulwegs gemeint.

Zudem, so die SPD, sei damit zu rechnen, dass die Gemeindekasse einen spürbaren Einbruch bei der Gewerbesteuer verkraften müsse. Auch deshalb sollten Bauvorhaben auf den Prüfstand.