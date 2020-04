Corona: Polizei zieht positives Fazit am Osterwochenende

Im Großen und Ganzen war es ruhig, bilanziert die Kreispolizeibehörde Olpe nach dem langen Osterwochenende. Das heißt: Die Menschen im Kreis Olpe nahmen das Kontaktverbot ernst – bis auf ein paar wenige Ausnahmen.

Auf einer Grünfläche hinter dem Feuerwehrhaus in Lennestadt-Altenhundem wurde gegen 18.15 Uhr eine Zusammenkunft von acht Personen gemeldet. Die Gruppe hatte sich dort verabredet und saß im Kreis zusammen. Einem erteilten Platzverweis wurde Folge geleistet.

Auf einer Wiese zwischen dem Bremger Weg und der Ortschaft Rauterkusen in Attendorn wurde am Gründonnerstag gegen 18 Uhr eine Zusammenkunft von sechs Jugendlichen festgestellt. Nach Aufforderung löste sich die Gruppe auf.

Eine Gruppe von erwachsenen Personen traf sich am Samstag gegen 20.15 Uhr vor einem Einkaufszentrum in Attendorn und konsumierte alkoholische Getränke. Die Personen zeigten sich insgesamt uneinsichtig.





In allen Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Darüber hinaus verzeichnete die Kreispolizeibehörde wenige Anrufe mit dem Hinweis auf Zusammenkünfte von mehreren Personen, auch im privaten Bereich. Nach Eintreffen der Beamten hatten sich die meisten Einsatzanlässe bereits erledigt. In den anderen Fällen zeigten sich die Betroffenen einsichtig und lösten die Treffen auf.

30 Verstöße gegen das Kontaktverbot in Lennestadt

Die Ordnungsbehörde in Lennestadt registrierte 30 Personen am Samstag und Sonntag, denen nun auf ein „Corona-Knöllchen“ von ja 200 Euro ins Haus flattern wird. Das Ordnungsamt hatte mit mehreren Teams die bekannten Hotspots, also Treffpunkte in der Öffentlichkeit abgeklappert und war fündig geworden, zum Beispiel am Ehrenmal in Grevenbrück oder im Wigey in Altenhundem. „Es waren überwiegend Jugendliche“, so Ingo Wirth vom Ordnungsamt.

Bürger in Olpe und Drolshagen halten sich an die Maßnahmen

In Olpe sei die Bevölkerung vor allem durch ihre Disziplin aufgefallen, wie Dieter Huckestein von der Stadt Olpe berichtet. „Wir haben regelmäßige Kontrollfahrten gemacht, sowohl im Stadtgebiet als auch in den umliegenden Dörfern.“ Dabei seien vor allem Treffpunkte wie Kinderspielplätze und der Parkplatz am Freizeitbad ins Visier genommen worden. „Auf meinen Kontrollfahrten sind dabei aber keine Verstöße festgestellt worden“, so Huckestein. Ob das bei seinen Kollegen ähnlich gut gelaufen sei, konnte der Verwaltungsmitarbeiter am Dienstagvormittag noch nicht abschließend bestätigen. Von schwerwiegenden Ordnungswidrigkeiten habe er in Olpe aber nichts mitbekommen.

Genauso erfolgreich ist aus Ordnungsamtssicht das Osterwochenende in Drolshagen verlaufen. „Wir haben an allen Tagen kontrolliert, von vormittags bis in den Abend hinein – und mussten dabei keine Bußgeldverfahren einleiten“, erklärt Claudia Heite, stellvertretende Leiterin für den Bereich Sicherheit, Soziales und Bürgerbüro bei der Stadt Drolshagen. In der vergangenen Woche sei es zwar immer mal wieder zu kleineren Ansammlungen an Spielplätzen oder Schulhöfen gekommen, doch diese Zusammenkünfte haben mittlerweile abgenommen. Auch die vorsorgliche Absperrung der Badestelle an der Listertalsperre sei respektiert worden.

Motorradstrecken waren am Osterwochenende stark frequentiert

Wie zu erwarten waren die Motorradstrecken im Kreis Olpe insbesondere von auswärtigen Kradfahrern stark frequentiert. Neben drei Unfällen wurden die bei Bikern beliebten Treffpunkte aber gemieden, auch wegen der Absperrmaßnahmen, zum Beispiel am Bigge-Grill-Parkplatz.