Corona-Studie: RTL testet Passanten in Olpe und Attendorn

Olpe/Attendorn. RTL sorgt mit Corona-Schnelltests in Olpe und Attendorn für Aufsehen. Der Sender untersucht Passanten in den beiden Innenstädten auf Antikörper.

Ein Team von RTL Extra führt am Kurkölner Platz in Olpe und am Marktplatz in Attendorn Antikörper-Schnelltests auf das Coronavirus durch. „Wir haben uns den Kreis Olpe ausgesucht, weil die Infektionszahlen so hoch sind“, erklärt Burkhard Kress von RTL Extra im Gespräch mit unserer Zeitung. „Mindestens 200 Tests wollen wir hier durchführen.“

Nach Angaben des Reporters ist dieser Antikörper-Schnelltest in Kooperation mit der Universität Jena entwickelt worden und wird in Weimar produziert. Er soll die Antikörper im Blut nachweisen können, wenn die Infektion mindestens fünf Tage besteht oder wenn die Krankheit überstanden ist. Das Ergebnis liegt innerhalb weniger Minuten vor, die Testsicherheit soll bei 95 Prozent liegen.

„Bis jetzt hatten wir noch keinen positiven Test“, sagt Burkhard Kress nach knapp 20 Testungen. „Sollten wir eine akute Infektion feststellen, wird die betroffene Person sofort isoliert und wir rufen den Krankenwagen.“

Ergebnisse fließen in Augsburger Studie ein

Die RTL-Aktion erfolgt in Abstimmung mit dem Kreisgesundheitsamt. Vor Ort testet ein Sanitäter. Der Antikörper-Schnelltest wurde bereits in Augsburg und München durchgeführt. Die Ergebnisse fließen nach Angaben des RTL-Reporters in eine wissenschaftliche Studie in Augsburg ein, die herausfinden möchte, wie durchseucht Deutschland tatsächlich ist. Insgesamt seien bereits rund 1100 Tests durchgeführt worden, 24 akut positive Menschen seien dabei gefunden worden.

Antikörper-Schnelltests sind Medizinern zufolge aber mit Vorsicht zu genießen. Der Grund: Antikörper benötigen eine Zeit, bis sie sich im Körper bilden. Nach Angaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) stehen mittlerweile tatsächlich sehr sensitive und für den indirekten Erregernachweis bei Patienten mit COVID-19-Symptomen ausreichend spezifische Antikörpernachweise zur Verfügung. Die KBV spricht allerdings davon, dass diese Tests erst eine Woche nach Symptombeginn zweckmäßig seien.

Die RTL-Aktion geht noch bis mindestens 18 Uhr.