Corona-Tote im Kreis Olpe: Grüne bitten Laschet um Hilfe

Kreis Olpe. Die Landesregierung soll die hohen Corona-Todeszahlen im Kreis Olpe erforschen, fordern die Grünen in einem Brief an den Ministerpräsidenten.

Die hohen Todeszahlen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im Kreis Olpe schreckt jetzt auch die Politik auf. In einem Offenen Brief an Ministerpräsident Armin Laschet bittet Fred Josef Hansen, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Kreistag, um Unterstützung bei der Suche nach den Ursachen. Mit 32,5 Toten pro 100.000 Einwohnern liegt der Kreis Olpe wie berichtet landesweit auf einem unrühmlichen Spitzenplatz.

„Eine schlüssige Erklärung für diese zutiefst beunruhigende Entwicklung kann die Kreisverwaltung des Kreises Olpe nicht oder nur unzureichend liefern“, befindet Fred Josef Hansen. „Die immer wieder benannten umfangreichen Testungen belegen das Problembewusstsein der Verwaltung, können aber die hohe Mortalität nicht erklären. Vor allem werden keine geeigneten Gegenmaßnahmen ergriffen.“

Um die Ursachen zu ermitteln, seien im Kreis keine geeigneten Fachleute vorhanden, betont der Grünen-Politiker die Notwendigkeit, dass sich das Land einschaltet. „Aus Sicht von Ärzten im Kreis und meiner Fraktion sind mehrere Ursachen für die hohe Mortalität denkbar. Keine der Erklärungen jedoch ist beruhigend.“

Fragen zu Altenheimen und Krankenhäusern

So verweist Fred Josef Hansen auf eine ähnliche Struktur wie im ebenfalls stark betroffenen Kreis Heinsberg. In beiden Gebieten gebe es „die Tradition nach Ischgl in Ski-Urlaub zu fahren“, große Karnevalsfeiern und „viele kleine dörfliche Strukturen mit einer lebendigen Vereinskultur“.

Dass 24 der 44 Corona-Toten im Kreis Olpe aus Altenheimen stammten, werfe ebenfalls Fragen auf. Das Kreistagsmitglied fordert, die Einrichtungen auf strukturelle Schwachstellen zu überprüfen. Gleiches gelte für die Krankenhäuser, in denen viele Patienten vor ihrem Tod behandelt worden sind. „Gibt es dort Schwachstellen? Können sie vermieden werden? Werden die Standards bei der Behandlung von Infizierten auf den Intensivstationen eingehalten? Wie ist der Zustand bez. das Alter der Beatmungsgeräte?“

Fred Josef Hansen erwartet „dringend die Hilfe des Landes, um den Corona-Hotspot Kreis Olpe möglichst schnell zu erforschen“. Nur so könnten weitere Todesopfer vermieden werden.