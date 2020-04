Corona-Verordnung: Nur Dauercamper keine Touristen

Wie viele andere touristische Betriebe schauen auch die heimischen Campingplatzbesitzer am Mittwoch gespannt auf die große Politik. Wie geht es weiter mit den Corona-Einschränkungen für die Camper? Bislang sind sie teilweise durch ein Wechselbad der Anordnungen gegangen.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Kreis Olpe! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Timo Schmidt-Schürmann, Besitzer der Camping-Oase Biggesee, hatte seinen Platz zunächst geschlossen, wenige Tage später machte ihm das Olper Ordnungsamt aber klar, dass Dauercampern die Nutzung ihrer Wohnwagen gestattet sei. Schmidt-Schürmann: „Vom 1. bis 9. April hatten wir geschlossen, konnten dann aber wieder öffnen, da bei uns ausschließlich Dauercamper ihre Wohnwagen nutzen. Und das ist erlaubt.“ Über 70 vertraglich langfristig an die Camping-Oase gebundene Gäste konnten somit ihre privaten Wohnwagen nutzen, mussten lediglich bei der Nutzung der Sanitäranlagen aufpassen. Schmidt-Schürmann: „Da dürfen maximal zwei Personen rein.“ Problematisch sei das aber nicht, da das Klientel der Dauercamper äußerst diszipliniert sei: „Die sind fast alle jenseits der 50 und halten sich ganz strikt an die Auflagen. Die sind sehr vorsichtig und diszipliniert.“

Kopfschütteln bei Harsveldt

Dietmar Harsveldt, Besitzer der großen Campinganlage Vier-Jahreszeiten am Sonderner Kopf, zeigte sich überrascht von der Dauercamper-Ausnahme: „Seit Donnerstag vor Ostern haben wir unseren Betrieb für die Dauercamper wieder hochgefahren.“ Allein am Sonderner Kopf seien es rund 170 Kunden, die für ihre Wohnwagen langfristige, meist einjährige Mietverträge mit der Campinganlage hätten.

Harsveldt: „Dauercamping stellt laut der Coronaschutzverordnung keine touristische Nutzung dar.“ Ganz nachvollziehen kann Harsveldt, der allein in NRW sieben Campinganlagen betreibt, das nicht: „Ein Wohnmobil-Nutzer muss draußen bleiben, ein Dauercamper nicht?“ Auch die unterschiedlichen Regelungen je nach Bundesland seien für ihn unverständlich.

Regelungen nicht einheitlich

In Gesprächen mit dem NRW-Gesundheitsministerium habe er auf einheitliche Regelungen gedrängt. Bisher vergeblich. Auch für Zweitwohnungen herrsche bundesweit, je nach Bundesland, ein Durcheinander. Was NRW beispielsweise erlaubt sei, gelte für die Nordsee-Inseln nicht.

Um welche Dimension es gehe, habe das Osterwochenende gezeigt: „Durch die Öffnung für die Dauercamper auf meinen Plätzen in NRW sind über die Ostertage an die 10.000 Camper in Bewegung gesetzt worden.“

Hoffen auf Lockerung

Bei Jens Boenicke, Betreiber des Campingplatzes Hof Biggen in Attendorn, sind momentan zwar auch Dauercamper zugelassen, von den rund 300 Jahresmietern sind aber gerade mal ein Dutzend an die Bigge gekommen.

Ansonsten ist der Campingplatz menschenleer, der kleine Supermarkt und das angrenzende Restaurant sind geschlossen. Seine Mitarbeiter hat Boenicke in die Kurzarbeit schicken müssen. Alle gebuchten Urlaube wurden storniert. Buchungen für den Sommer und danach: Fehlanzeige.

„Wir können wirklich nur hoffen, dass die Beschränkungen bald gelockert werden und die Betriebe in unserer Branche wieder öffnen dürfen“, sagt er.